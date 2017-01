POLÍTICA Em ato do MST, Lula defende eleição em 2017 e diz "nós voltaremos"

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quarta-feira (11) em Salvador a antecipação das eleições para outubro deste ano e afirmou que o partido "não deve ter vergonha" de dizer que quer um novo pleito presidencial.

Lula foi a Salvador para participar do 29º Encontro Estadual do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), no Parque de Exposições da Bahia, numa estratégia do PT de reaproximação dos movimentos sociais ligados ao partido.

Parte dos dirigentes petistas defendiam que Lula oficializasse sua pré-candidatura à presidência da República neste evento, o que não ocorreu.

Em discurso, Lula afirmou que, "se necessário", voltaria a disputar a presidência da República. E disse que está "pedindo a Deus" que apareçam outras pessoas para serem candidatas ao cargo.

"Deus queira que apareçam outros companheiros, nós temos um ano inteiro pela frente. Agora, este ano eu vou andar o país. Primeiro, para recuperar a imagem do meu partido. Segundo, para recuperar a minha imagem", diz.

Mesmo assim, afagou a plateia formada por dois mil agricultores e dirigentes do MST, que usavam bonés com a frase "eu estou com Lula" e interromperam o discurso de ex-presidente com gritos de "Fora, Temer".

"Eu nunca mais dizer 'eu vou voltar', eu vou dizer mais: nós voltaremos a governar este país", disse Lula, vestindo camisa vermelha e um boné do MST.

O presidente do PT, Rui Falcão, afirmou que o partido "ainda não tomou decisão" sobre quem será candidato. Mas disse que "é uma aspiração nacional que Lula retome por eleições diretas à Presidência do país".

Na mesma linha, o coordenador nacional do MST, João Pedro Stédile, afirmou que não havia necessidade de lançamento da candidatura "porque Lula é o candidato permanente não só do MST, mas de todo povo brasileiro".

MORO CANDIDATO

Ao defender a antecipação das eleições presidenciais, Lula conclamou potenciais adversários, incluindo o juiz Sergio Moro e os delegados da Lava Jato, a disputar as eleições.

"Se o [Michel] Temer quer ser presidente, ótimo, o [José] Serra quer, ótimo, o [juiz Sergio] Moro quer ser presidente, se os delegados quiserem, ótimo. Se "grampinho" [ACM Neto] quer ser presidente, ótimo. Todo mundo tem direito. Entre num partido e vá para a rua pedir voto. O que não pode é querer ser presidente dando golpe na base da canetada", afirmou.

Lula, que é réu em cinco ações, sendo três da Operação Lava Jato, defendeu-se das suspeitas afirmando que, aos 71 anos, "não ia envergonhar a alma" da mãe.

Também criticou os meios de comunicação e disse que o ódio contra ele prejudica o país: "Eu só quero que, na hora em que eles chegarem à conclusão de que não tem nada contra mim, eles peçam desculpas".

No ato, o ex-presidente ainda criticou medidas econômicas tomadas pelo presidente Michel Temer (PMDB) e defendeu que o país aumente a sua dívida para retomar os investimentos.

Citou como exemplo países como Estados Unidos, Alemanha e França, que aumentar o endividamento após a crise econômica de 2008.

"Quem tem que ter coragem é o governo. Ou ele tem coragem de aumentar imposto ou ele tem coragem de aumentar sua dívida", afirmou.

Disse ainda que, para tirar o país da crise, o presidente tem que ter credibilidade e confiança, "o que só se conquista na urna".