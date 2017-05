Esquema antigo Dono da JBS diz que empresa vem

pagando propina a governadores Valor refere-se a 20% do que era devido em ICMS e teria começado em 2010

Depoimento do empresário Wesley Batista, sócio do grupo J&F, a procuradores do Ministério Público Federal em Curitiba (PR), detalhou esquema que a JBS estava envolvida em Mato Grosso do Sul para pagamento de propina.

Ele afirma que para a empresa obter benefício no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), era obrigado a arcar com 20% do valor devido como propina. Essa ação de corrupção passou a ser tratada por volta de 2010, quando José Orcírio de Miranda, o Zeca do PT, assumiu o Executivo estadual.

Conforme sua delação, o mesmo tipo de pagamento prosseguiu até final do ano passado, passando então pelos mandatos de André Puccinelli (PMDB) e Reinaldo Azambuja (PSDB).

"Mato grosso do Sul é um esquema de benefícios fiscais para redução da alíquota do ICMS. Esse esquema começou quando o Zeca do PT foi eleito", disse. "Esse modus operandi no Mato Grosso ficou até agora final do ano passado", relatou.

Ao explicar como funcionava o pagamento, ele afirmou que quem tratava diretamente era seu irmão, Joesley Batista, o mesmo que fez gravações envolvendo pagamento de "cala boca" a Eduardo Cunha acertado com o presidente Michel Temer.

"(O acordo era) De acerto de pagamento de propina em troca de redução de pagamento de ICMS no estado. Isso era com o Joesley, começou com o Joesley. Em 2003, onde foi acertado 20% do benefício de redução de ICMS em contrapartida de pagamento de propina", explicou.