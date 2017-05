Lama Asfláltica Deputados vão contribuir com vaquinha para pagar fiança de André Puccinelli Ex-governador terá que pagar R$ 1 milhão para não ser preso

Deputados peemedebistas declararam que vão doar valores caso seja feita 'vaquinha' para ajudar o ex-governador André Puccinelli (PMDB), no pagamento da fiança de R$ 1 milhão estipulada pela Justiça na Operação Lama Asfáltica.

Sob alegação de que o ex-governador não tem condições de pagar a fiança por estar com os bens bloqueados, parlamentares declaram ajuda a Puccinelli. "Fui lá falar com ele. Não precisou ele pedir ajuda. O que tiver na minha conta eu vou passar", garantiu o deputado estadual Eduardo Rocha.

"Dentro da minha possibilidade financeira de médico, com certeza vou ajudar", disse Paulo Siufi (PMDB).

Já Antonieta Amorim, declarou que todos estão mobilizados em ajudar no pagamento da fiança. "Nem foi preciso ele pedir ajuda, eu já me prontifiquei. No Facebook, muitos estão se mobilizando, perguntando como podem fazer para participar da vaquinha", disse a parlamentar.

O prazo para pagamento da fiança estipulada pela juíza substituta, Monique Marchioli Leite foi prorrogado por mais cinco dias pelo juiz que voltou de férias, Fábio Luparelli e parlamentares acreditam que Puccinelli pode ter respostas com relação aos recursos feitos ao Tribunal regional Federal (TRF), onde, entre eles, está o pedido de diminuição do valor da fiança. "Parece que Puccinelli pediu para diminuírem para R$ 300 mil.", disse Rocha.