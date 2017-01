FORÇA PARTIDÁRIA Deputados estaduais voltam em fevereiro preocupados com eleições de 2018 PMDB e PSDB estarão disputando a eleição da maior bancada no Legislativo

Os deputados estaduais retomam os trabalhos na Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro com olhos voltados para 2018. Muitos deles estarão buscando a reeleição e outros com planos de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. Mas a maioria não está encorajada em arriscar a dura e desgastante disputa para deputado federal.

As análises feitas pelos deputados são de disputa acirrada para garantir a reeleição. Não será fácil para ninguém, sobretudo, aos tucanos com “ninho” lotado de parlamentares, que migraram de outros partidos depois da eleição de Reinaldo Azambuja (PSDB) para governador do Estado, em 2014.

A chapa do PSDB ficará “inchada” ou “pesada” no jargão político com candidatos do mesmo nível de votação. Alguns poderão ficar no “meio do caminho” com a ascensão de novas lideranças dos tucanos. Há essa preocupação hoje, principalmente, dos deputados adesistas. Eles engrossaram a fileira do partido e fortaleceram a bancada na Assembleia Legislativa sem medir os efeitos colaterais em 2018.

