ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL Deputados autorizam Márcio Monteiro e Flavio Kayatt como conselheiros do TCE Monteiro foi indicado pelo governador e Kayatt por deputados

Deputados votaram na manhã desta quinta-feira (9) o projeto que autoriza o secretário de Estado de Fazenda Márcio Monteiro (PSDB) e o deputado estadual Flavio Kayatt (PSDB) a exercerem o cargo de conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A escolha foi aprovada por 20 votos a zero.

Márcio Monteiro foi indicado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para o lugar deixado pelo conselheiro José Ricardo Cabral, enquanto o nome de Flavio Kayatt foi sugestão de outros parlamentares para substituir Marisa Serrano.

Ricardo Cabral e Marisa tiveram aposentadoria voluntária concedida recentemente pelo governador.