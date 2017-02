MUDANÇAS Deputados ajudarão Reinaldo Azambuja

a não deixar Estado cair no buraco Até a oposição não será contra a reforma para recuperar a economia se não atingir os servidores

Os deputados ainda nem conhecem a proposta de reforma administrativa e muito menos a PEC do Teto dos Gastos e já defendem as medidas do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) para não deixar o “Estado cair no buraco”. Nas conversas informais com Azambuja e secretário estadual de Governo, Eduardo Riedel, os deputados foram alertados sobre os sinais de turbulências nas finanças de Mato Grosso do Sul.

Devido à complexidade das medidas, o governador adiou, mais uma vez, o envio da reforma administrativa e da PEC do Teto dos Gastos para Assembleia Legislativa. Azambuja e Riedel pretendem conversar com deputados antes de protocolar as propostas.

Ontem, na Assembleia só se fala nas mudanças em discussão na Governadoria. “A responsabilidade está nas mãos dos parlamentares”, advertiu o líder do Governo, Rinaldo Modesto (PSDB). “Temos que ter muita responsabilidade, porque uma atitude hoje vai refletir lá na frente”, ressaltou.

