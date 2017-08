CRISE NA SAÚDE Deputados agendam reunião e discutem solução para a Santa Casa Parlamentares disseram ter interesse em acionar MPE para intervir no caso

O deputado estadual e vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Felipe Orro (PSDB), declarou que vai convocar reunião para essa semana com todos os deputados da Casa para discutirem soluções quanto ao fechamento da Santa Casa de Campo Grande. "O maior hospital do Estado não pode ficar fechado. Prefeitura tem que resolver problema com governo", disse Orro.

O líder do partido do Executivo no Legislativo, deputado Beto Pereira (PSDB), disse em plenário que o prefeito Marcos Trad (PSD) não está cumprindo com os compromissos firmados com a Santa Casa. "Ele nem sequer assinou os documentos", criticou Beto.

O líder do governo na Casa, deputado Rinaldo Modesto (PSDB), ratificou que Beto já conversou com o presidente do hospital, Esacheu Nascimento, e que ficou confirmada a falta de repasses da prefeitura para o hospital.

Deputados pretendem acionar o Ministério Público Estadual (MPE) para a solução do problema.



OUTRO LADO

No dia 03 de agosto, o governo do Estado foi criticado por não repassar valores à Prefeitura de Campo Grande. A dívida com a prefeitura está em R$ 21 milhões e, segundo o prefeito Marcos Trad (PSD), a falta do repasse tem prejudicado a cidade.

Na ocasião, Marcos disse que "se tivéssemos esse dinheiro em caixa com certeza já teríamos repassado", o prefeito se referia ao pronto-socorro da Santa Casa, que foi fechado na semana passada por falta de vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria. Desde então, hospital não recebe mais pacientes graves, devido a superlotação.

"Prefeitura está em dificuldade financeira e agrava ainda mais quando temos dinheiro para receber e não recebe", afirmou o prefeito.

As críticas continuaram durante sessão da última quinta-feira (03), na Assembleia Legislativa. Siufi criticou a atuação do governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), sobre a dívida do Estado com a prefeitura.

"Que pena que isso esteja acontecendo. Se ele (Reinaldo Azambuja) não tem condições de administrar, então pendura a chuteira. Por que não faz os repasses?", disse o peemedebista.

Sobre a situação da Santa Casa, o prefeito disse que o secretário de saúde ficará responsável em apresentar estratégias para mudar o cenário.