OPINIÃO Deputados afirmam que política está sofrendo processo de criminalização" Delação dos sócios da JBS atingiram o PT, PMDB e PSDB no Estado

Indagado sobre possível enfraquecimento do PSDB por conta de acusações que envolvem nomes fortes como o do senador Aécio Neves e o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o líder de bancada do partido na Assembleia Legislativa, deputado Beto Pereira, disse que a situação preocupa não só os tucanos, mas a classe política como um todo.

Ele defendeu que há uma situação de criminalização da política. "Estão tentando desconstruir toda classe política", opinou Beto.

O deputado estadual Coronel David (PSC) tem opinião semelhante. "Poder judiciário não faz mais falta. Basta que alguém receba acusação que já é criminalizado", declarou o parlamentar.

Sobre as delações que envolvem os donos da JBS, os empresários Wesley e Joesley Batista, o deputado estadual Eduardo Rocha (PMDB) disse que a criminalização da política é evidente.

"Falam que nós somos bandidos. Bandidos são os dois que roubaram o Brasil e fugiram para o exterior. Cabe a classe política processar a JBS", disse Rocha.

O peemedebista também ressaltou que os donos da JBS querem colocar a culpa dos crimes deles na política. "Eles dizem que deram dinheiro para nós. Eu nunca recebi nada deles. Não os conheço e nunca os vi", garantiu o deputado pelo PMDB.

Os ataques dos deputados aos empresários Wesley e Joesley Batista continuaram. "Eles são pilantras. Deram golpe no Brasil, estão nos EUA e nós aqui na Assembleia", completou o deputado estadual Lídio Lopes (PEN).

O parlamentar do DEM, Zé Teixeira, que também fora citado nas delações da JBS como emissor de suposta nota fria, declarou que não vai processar os empresários por danos morais. "Sou um grãozinho de areia perto dessa máfia. Tenho que mostrar à sociedade o meu lado. Apresento o extrato da minha conta. Nunca recebi nada deles."

Teixeira também partiu em defesa de Reinaldo Azambuja. "Ele é meu amigo. E qual governo não recebe empresários para tratar de desenvolvimentos", finalizou Teixeira.

O governador foi na Assembleia hoje para apresentar documentos a serem analisados, que Azambuja indica que o inocentam de qualquer acusação sobre recebimento de propina. A bancada do PT protocolou pedido para investigação dos atos do governador.