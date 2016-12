EMENDAS Deputado não acredita em "sobra

de verba" para estados neste ano Mato Grosso do Sul não deve receber emendas em dezembro

Comuns em todo fim de ano, as mobilizações de deputados federais com objetivo de conseguir viabilizar recursos para seus estados não devem surtir efeito neste ano. Diante da crise econômica e fiscal, não deve ter verba “de sobra” como de costume.

Integrante da bancada de Mato Grosso do Sul na Câmara Federal, Elizeu Dionizio (PSDB) afirmou ao Portal Correio do Estado nesta segunda-feira que viabilização de recursos para os estados proveniente de rateio de verba federal restante não deve acontecer.

“Não tem sobra no orçamento porque temos deficit de bilhões. Não vejo como o Governo Federal, com toda essa crise fiscal, financeira, com ajuste da previdência, e teto dos gastos, falar que vai sobrar dinheiro para projeto nos Estados”, disse.

Ainda segundo o deputado, não há “dinheiro novo” para ser repassado aos estados por meio de emendas. “Se a gente conseguir fazer pagar as emendas que são impositivas, em tese, se não forem pagas incorre em improbidade administrativa, já é um avanço. Hoje o Brasil está quebrado”, completa.