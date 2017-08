migração partidária Deputada Tereza Cristina

está com um 'pé' no DEM Ela foi convidada por Temer para ingressar no PMDB

18 AGO 2017 Por DA REDAÇÃO 05h:00

Deputado Tereza Cristina está finalizando negociações para desembarcar no DEM - Divulgação/Câmara Deputados A deputada federal Tereza Cristina (PSB) está concluindo as negociações para ir para o DEM. A confirmação é do colega dela, deputado federal Luiz Henrique Mandetta, presidente da legenda no Estado. “Faltam detalhes para ela vir. As conversas estão indo bem”, disse o democrata. A parlamentar é líder do PSB na Câmara dos Deputados, mas iniciou crise interna após não seguir a orientação do partido de votar contra a Reforma Trabalhista. Desde então tem sido assediada por todos os lados. Até mesmo o presidente da República, Michel Temer (PMDB), se reuniu com Tereza para tentar convencê-la de virar peemedebista. O encontro estremeceu a relação da parlamentar com o PSB. A Secretaria Nacional de Mulheres da legenda chegou a divulgar uma nota pedindo que a deputado tivesse a “dignidade de deixar” o partido. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), também estava articulando a chegada de Tereza aos democratas. No entando a parlamentar decidiu adotar o silêncio para evitar polêmicas. Dificilmente tem atendido a imprensa e evita falar sobre sua saída do PSB. Enquanto isso, as negociações dos bastidores permanecem intensas. *Leia reportagem, de Gabriela Couto, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.

