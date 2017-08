lava jato pantaneira Delação de ex-governador de MT

é 'monstruosa', diz ministro do STF

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta quarta (2) que a delação premiada de Silval Barbosa (PMDB), ex-governador do Mato Grosso, é "monstruosa". Ele afirmou que ainda não homologou a colaboração.

"Essa é monstruosa. Depois da Lava Jato é a maior operação", disse Fux a jornalistas no STF.

Silval Barbosa era vice de Blairo Maggi, ministro da Agricultura do governo Michel Temer. Substituiu o governador, que se afastou para concorrer ao Senado, e venceu a eleição de 2010.

Ele foi preso preventivamente em setembro de 2015 na Operação Sodoma. Em junho de 2017, Silval conseguiu o direito de cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ele não pode se comunicar com outros réus da Sodoma ou testemunhas do caso.

Apelidada de Lava Jato pantaneira, a Sodoma apura desvio em compras de terrenos, fraude em licitações e propina para cobrir custos de campanha.