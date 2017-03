LAVA JATO Defesa de Lula pede videoconferência para depoimento do ex-presidente

Defesa de Lula pede videoconferência para depoimento do cliente, porém recebe negativa do juiz federal, Ricardo Augusto Soares Leite. O petista será interrogado em 14 de março, às 10h, na sede da Justiça Federal de Brasília. São réus nesta ação, além do ex-presidente Lula, seu amigo, o pecuarista José Carlos Bumlai, o ex-senador Delcídio Amaral, o banqueiro André Santos Esteves, o ex-assessor de Delcídio, Diogo Ferreira Rodriguez, o advogado Edson Siqueira Ribeiro Filho, e o filho de Bumlai, Maurício Barros Bumlai. Todos são acusados de agirem irregularmente para atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato.