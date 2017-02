POLÍTICA Dagoberto Nogueira é eleito 1º suplente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados Parlamentar foi eleito com 402 votos para o biênio 2017-2018

O deputado federal sul-mato-grossense Dagoberto Nogueira (PDT) foi eleito agora à tarde 1º Suplente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, com 402 votos. O mandato é para o biênio 2017-2018.

Parlamentar foi indicado pelo bloco partidário formado pelo PT, PDT e PCdoB, com 91 deputados. Em virtude da formação de um blocão com 13 partidos e 358 deputados, as demais legendas – entre elas o PT, PDT e PCdoB, só puderam indicar candidatos as quatro suplências da Mesa Diretora.

Dagoberto vai substituir os secretários da Mesa Diretora quando estes faltarem e tomar parte nas reuniões da Mesa.