Empréstimos CPI do BNDES deve aprovar plano de trabalho nesta semana

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) do Senado que vai investigar empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a internacionalização de empresas brasileiras reúne-se na próxima terça-feira (15) para apresentação do seu roteiro de trabalho.



O relator da CPI, Roberto Rocha (PSB-MA), já se reuniu com técnicos e com o presidente da comissão, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para tratar do plano de trabalho, que deve ser apresentado na terça e votado na quarta-feira (16).

O plano de trabalho deve incluir os nomes das pessoas que o relator deseja ouvir e a relação de documentos que ele pretende analisar para formular o parecer. No entanto, novas oitivas e solicitações de informações podem ser aprovadas por requerimentos que forem aprovados pela comissão.

Os nomes mais esperados para depoimentos são os dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da holding J&F e do frigorífico JBS.



O relator garante, porém, que o foco da CPI não será investigar exclusivamente essas empresas. "É uma CPI que visa a apurar irregularidades nos empréstimos concedidos a empresas nacionais para fazerem investimentos fora do Brasil. São bilhões de dólares dos brasileiros que foram usados. Ela [CPI] não é somente de uma empresa. Não é pessoal, nosso requerimento de criação é impessoal”, afirmou Rocha.

A CPI foi criada no primeiro semestre e instalada na primeira semana de agosto, após o recesso legislativo. A aprovação de um plano de trabalho e de requerimentos complementares é o primeiro passo para o início das investigações.