Eleições 2018 Com foco no senado, Nelsinho articula aliança com partidos PTB já travou conversa com partido de Bolsonaro (Patriotas) e Geraldo Alckmin (PSDB)

16 NOV 2017 Por ALINE OLIVEIRA E IZABELA JORNADA 11h:05

Ex-prefeito informa que candidatura ao senado está confirmada - Izabela Jornada / Correio do Estado O ex-prefeito de Campo Grande, Nelson Trad Filho, declarou que será candidato ao Senado em 2018, porém o apoio do PTB à presidência da república dependerá de um consenso mútuo com as legendas que especulam alguns nomes. "Estamos conversando com todos os partidos, pois, ainda não temos condições de ter candidatura própria para presidente da república", explica. Trad detalha que a posição da sigla é conversar e ouvir as proposta de cada partido e revela alguns dos representantes com os quais já fez contato: "O PTB compõe a base do presidente Michel Temer, mas, já conversamos com o Bolsonaro (Patriotas) e Alckmin (PSDB). Política é isso, precisamos conhecer o pensamento de todos os envolvidos", reforça. Questionado sobre a prisão do ex-governador, André Puccinelli, o líder do PTB/MS se limitou a responder que não dá para falar nada sobre o assunto, pois trata-se de uma questão judicial,e, que "só o tempo dirá se a imagem dele ficou prejudicada", conclui.

