POLÍTICA Cerimônia de diplomação de prefeito e vereadores eleitos tem protesto Grupo protestou com cartazes

Cerimônia de diplomação do prefeito eleito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), a vice, Adriana Lopes (PEN), dos 29 vereadores e suplentes teve protesto na entrada do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes.

A empresária Luciane Costabele, de 44 anos, e seu esposo, servidor federal, Claudemir Costabelle, de 52 anos, protestam contra a diplomação de vereadores investigados na Operação Coffee Break (Carlão (PSB), Gilmar da Cruz (PRB), Eduardo Romero (REDE), Jamal Salém (PR), João Rocha (PSDB), Otávio Trad (PTB) e Paulo Siufi (PMDB) – que apura suposta compra de votos para cassar o prefeito Alcides Bernal (PP) em 2013. O casal também é contra assumir o cargo aqueles que tiveram as contas reprovadas pela Justiça Eleitoral - Loester Nunes de Oliveira (PMDB); Gilmar da Cruz (PRB); Luiz Carlos Correia de Lima, o Lucas de Lima do Amor sem Fim (SD); Elias Longo Junior (PSDB); Roberto Santana dos Santos, Betinho (PRB); Wellington de Oliveira (PSDB); Antônio Ferreira da Cruz Filho (PSDB); Francisco de Almeida Telles, Chiquinho Telles (PSD); Derly dos Reis de Oliveira, o Cazuza (PP); Maria Aparecida de Oliveira do Amaral, Enfermeira Cida Amaral (PTN); Vinícius de Siqueira (DEM); André Luís Sanches Salineiro (PSDB) e Ayrton Araújo (PT).

Já o empresário João Faria, cadeirante, cobra acessibilidade e política para pessoas idosas e com deficiências. “Muitas pessoas têm deficiências e não existe secretaria...somos invisíveis”, concluiu.