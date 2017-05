CAMPO GRANDE Carlos Marun é vaiado por professores durante evento na Câmara Municipal O deputado preside a comissão que trata da Reforma da Previdência

O deputado federal Carlos Marun (PMDB) foi vaiado e teve dificuldades em se pronunciar durante seminário sobre esportes realizado hoje na Câmara Municipal de Campo Grande.

Sob gritos de "fora, Marun", o deputado declarou que nunca fez política para ser bem quisto. "Nunca me importei com críticas. Esse evento tem a ver com a previdência também, pois aqui tem professores", disse.

Marun preside a comissão que trata da Reforma da Previdência e já foi alvo até de protestos em frente ao condomínio onde mora.

Diferente de Marun, a vice-governadora Rose Modesto (PSDB) foi bem recebida pelo público, composto de muitos professores de educação física.

Rose agradeceu a presença dos professores e declarou que a criação de políticas públicas para esporte e lazer é muito importante na prevenção da violência e fomento da saúde da população.

A vice-governadora também lembrou que já fez parte do departamento de esporte, arte, lazer e cultura quando exercia cargo de vereadora na Capital, em 2008.