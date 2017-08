contra presidente Câmara tem princípio de tumulto e vaias

durante votação de denúncia

Uma nova confusão começou no plenário da Câmara durante a votação da denúncia, envolvendo os deputados Henrique Fontana (PT-RS) e Mauro Pereira (PMDB-RS).

Fontana chamou o peemedebista de "sem vergonha" e gritou "respeite o voto". Foi contido por outros parlamentares.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pediu ao microfone que as pessoas que filmavam o tumulto fossem retiradas do centro do plenário.

Depois, Fontana foi vaiado por deputados da base ao proferir seu voto. O clima no centro do plenário, onde se concentram os parlamentares, é tenso, com vaias e gritos.