EM OBRAS Câmara gasta R$ 354 mil e entrega

de obra nos gabinetes pode atrasar Intervenções incluem pintura, novos móveis e divisórias

Reforma no gabinete de vereadores pode não ficar pronta até início das sessões, em seis dias, na Câmara Municipal de Campo Grande. Intervenções orçadas em R$ 354,3 mil incluem pintura, adequações elétricas, reforma de divisórias, móveis e compra de itens planejados.

Equipes parlamentares confirmaram ao Portal Correio do Estado que nem tudo estará pronto para a primeira sessão, na próxima quarta-feira (15). Isso porque somente no primeiro andar os trabalhos estão mais avançados, enquanto o segundo aguarda conclusão de alterações na fiação elétrica.

Teve vereador que, para agilizar o processo, recorreu ao próprio bolso. Este seria o caso de Epaminondas Vicente Silva Neto, o Papy (SD), que implantou detalhes em gesso, papel de parede e porta de correr de vidro em um espaço integrado, disfarçado pela porta simples do corredor.

As intervenções, conforme assessoria do legislativo, ocorreram por demanda dos vereadores “respeitando princípios de economia e legalidade”. Contratos com micro e pequenas empresas, na modalidade convite, são divulgados por etapas no Diário Oficial.

Divisórias consumiram R$ 148,5 mil na readequação da estrutura interna dos gabinetes e alguns projetos incluem área com vidro para monitoramento do trabalho da equipe. A pintura interna, que inclui outros departamentos da Câmara Municipal, teve investimento de R$ 78.916,60.

Novos móveis planejados ( R$ 78,6 mil) teriam sido comprados, depois de se constatar que a reforma não era mais viável. Ainda assim, itens como cadeiras, mesas e armários foram recuperados ao custo de R$ 48.310. Vale ressaltar que as intervenções foram iniciadas, em alguns casos, em janeiro e tem previsão de entrega oficial até o fim deste mês.