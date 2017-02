harmonia Câmara evitará 'guerra' com

prefeito para não agravar crise Vereadores querem ajudar Marcos Trad a tirar Capital do caos

A Câmara Municipal evitará entrar em “pé de guerra” com a Prefeitura de Campo Grande, protagonizado pela última administração, para ajudar o prefeito Marcos Trad (PSD) no que for preciso para retirar a Capital do caos. Esta iniciativa, ressalta os vereadores, não interfere na independência dos Poderes.

Em visita ao jornal Correio do Estado o vereador André Salineiro (PSDB) ressaltou que irá ter posição consciente. “Não vou ser oposição a qualquer preço. Se tiver projetos bons eu serei o primeiro a defender. Atuarei de forma independente”. Para ele, o chefe do Executivo tem mostrado boa vontade até o momento.

“Se tiver um bom planejamento, Campo Grande se recupera muito rápido. O que faltou na administração passada foi gestão. E o prefeito tem mostrado até o momento que sabe gerir. Já me coloquei à disposição para construir junto essa nova cidade”, acrescentou.

Depois de quatro anos de insegurança política, jurídica e administrativa, a expectativa de quem viveu esses tempos difíceis é poder finalmente exercer seu papel de representante do povo.

“Agora vou sentir o gosto de resolver uma situação e ter o prazer de inaugurar uma obra em Campo Grande. Nesses quatro anos não consegui isso”, justifica Chiquinho Telles (PSD).

