POLÍTICA Caixa dois transformou eleição de 2014 em 'fraude', diz Marina Silva

A ex-senadora Marina Silva (Rede) afirmou que os recursos de caixa dois usados em 2014 transformaram a eleição em uma "fraude eleitoral".

"É fundamental corrigir a estrutura, o mecanismo que [deveria] inviabilizar essa fraude", afirmou. "Um dos graves problemas da corrupção é ela inviabilizar a própria democracia."

Marina também falou do possível legado da Lava Jato e da partidarização de conquistas.

A entrevista faz parte da série "Diálogos que Conectam", produzida pela Um Brasil, plataforma de conteúdo idealizada pela FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) em parceria com a Brazil Conference, evento realizado por alunos brasileiros da Universidade Harvard e do MIT (Massachusetts Institute of Technology), nos EUA.

A edição deste ano, da qual participou Marina, foi realizada nos dias 7 e 8 de abril. A íntegra da entrevista com a ex-senadora está disponível no YouTube.