clima tenso Bernal exige aos gritos a saída dos vereadores da base de Marcos Trad Valdir Gomes não aceita exigência do ex-prefeito

O clima está tenso no PP. O ex-prefeito de Campo Grande e presidente regional do partido, Alcides Bernal, exigiu aos gritos e xingamentos o rompimento imediato dos vereadores da legenda com o prefeito Marcos Trad (PSD).

A discussão foi na noite de quinta-feira e não surtiu o efeito esperado. Tudo porque os vereadores não querem fazer oposição gratuita ao Executivo. Bernal não gostou do que ouviu e passou atacá-los e destratá-los.

Para o dirigente dos progressistas, o grupo não pode admitir que o atual gestor da Capital faça críticas a herança deixada por sua administração.

Muito menos, que sua bancada na Câmara Municipal aprove projetos que ele não teve sucesso quando ocupava o cargo.

Os argumentos de Bernal não foram suficientes para os vereadores, que solicitaram para ele uma reunião com Trad para resolver seus os problemas que possam ter ficados pendentes após a eleição, para então a legenda se posicionar a respeito na Casa de Leis. O vereador Valdir Gomes (PP) confirmou a existência da reunião.

