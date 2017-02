QUEBRADOS Bancada só vai apoiar socorro aos Estados falidos se MS for beneficiado Deputados e senadores defendem a recuperação financeira não apenas para Rio de Janeiro

A maior parte da bancada federal apoiará a proposta de recuperação dos Estados falidos se o governo federal atender as demandas específicas de Mato Grosso do Sul. Hoje, o foco da União é socorrer apenas o mais endividados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros com grandes dificuldades para cumprir os compromissos financeiros.

Os deputados federais Carlos Marun (PMDB), Geraldo Resende (PSDB) e Dagoberto Nogueira (PDT) e o senador Pedro Chaves (PSC) reconhecem, no entanto, da necessidade de se aprovar o projeto do programa de recuperação dos governos estaduais para tirá-los da crise. Eles querem aproveitar a discussão do projeto para incluir Mato Grosso do Sul na ajuda da União.

“Nenhum governo é obrigado a aderir, mas cada um tem de assumir a sua responsabilidade nesta crise. Eu entendo que é necessário votar, por isso votaria a favor”, enfatizou Marun.

