sucessão estadual Azambuja diz que não fugirá

da luta para concorrer à reeleição Governador admitiu, em Amambai, estar pronto para desafio eleitoral

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ficou motivado a concorrer à reeleição depois de ouvir discurso de apoio de lideranças políticas da região do Cone-Sul do Estado.

Em evento com participação de quase 500 pessoas, realizado no Sindicato Rural de Amambai, ele demonstrou motivação para disputar as eleições e assegurou estar determinado a não fugir da luta. “Eu nunca fugi da luta e não é agora que vamos fugir”, declarou.

Em discurso para 19 prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais e mais de 170 vereadores e outras lideranças da região, Azambuja prometeu defender o seu legado nas próximas eleições. Mas pediu a união de forças para fortalecer a sua pré-candidatura, porque a intenção é fazer o jogo definido pelas lideranças.

“O que vocês falarem (para fazer), vou estar pronto para defender o legado de governar um Estado num momento mais difícil da história da política deste País”, afirmou.

O organizador da reunião, prefeito de Amambai, Ednaldo Luiz Bandeira (PSDB), o Dr. Bandeira, destacou a importância da continuidade do governo Azambuja. “Precisamos continuar com Mato Grosso do Sul dando certo, e só tem um jeito para isso, é o senhor indo para a reeleição”, declarou.

Azambuja ouvia atentamente o discurso do prefeito e sinalizava estar pronto para mais um desafio. “Temos conversado entre nós, prefeitos, e gostaríamos a continuidade do seu governo, um governo sério, transparente, que colocou o Mato Grosso do Sul como o maior PIB do País”, ressaltou Dr. Bandeira. “O desafio está feito, conte com o Cone-Sul”, enfatizou.

