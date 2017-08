apuração da denúncia Azambuja defende investigações

de Temer e de outros políticos Ele foi contra afastamento do presidente, mas não contra arquivamento da denúncia

Apesar de defender a permanência de Michel Temer (PMDB) na Presidência da República, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse, nesta sexta, ser contra o arquivamento de investigações.

“Todas devem prosseguir, inclusive a do presidente”, destacou. A declaração do governador ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, durante a 4ª Reunião do Fórum de Governadores do Brasil Central.

Contrário ao afastamento, no momento, de Michel Temer do governo federal, Azambuja afirmou que não é porque os deputados federais decidiram votar contra o seguimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) para o Supremo Tribunal Federal (STF) que as investigações sobre o presidente devem ser “enterradas”.

“No momento, precisamos que o País prossiga com a retomada do crescimento, do investimento e da geração de emprego. Precisamos de uma pauta positiva”, defendeu Azambuja.

O posicionamento dele é parecido com a justificativa dada por vários parlamentares que votaram a favor de Temer na quarta-feira.

*Leia reportagem, de Tavane Ferraresi, na edição deste sábado/domingo no jornal Correio do Estado.