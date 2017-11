troca-troca Azambuja começa a mudar equipe

Quem for candidato terá de sair. Guaraci assume Fazenda com nomeação de Monteiro para o TCE

A reforma administrativa do governo de Reinaldo Azambuja (PSDB) começou a tomar forma nesta semana.

O pontapé inicial foram as nomeações do ex-secretário estadual de Fazenda, Márcio Monteiro, e do ex-deputado estadual Flavio Kayatt, ambos do PSDB, como conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). Até dezembro, segundo o governador, mais mudanças devem acontecer.

“Quem for ser candidato vai ter que, lógico, deixar o governo e a gente quer que isso aconteça este ano, até o mês de dezembro”, afirmou Azambuja.

O objetivo, segundo ele, é iniciar o ano de 2018 com a nova equipe definida, “cada um em seu lugar”. “Nosso interesse é continuar cuidando daquilo que é o mais importante para nós, que é o interesse da população de Mato Grosso do Sul e as entregas que precisamos continuar fazendo a todo o Estado”, afirmou.

Com a ida de Monteiro para o TCE, foi nomeado em seu lugar na secretaria o adjunto Guaraci Luiz Fontana.

Por enquanto, ele comandará a pasta interinamente. Mas, como é de confiança do governador, Guaraci tem grandes chances de continuar na chefia da Sefaz até o fim de 2018, quando se encerra o atual governo.

No caso da vaga ocupada anteriormente por Kayatt na Assembleia Legislativa, assume, na quinta-feira, o suplente e diretor da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini (PSDB). Em seu lugar, na agência, será nomeado o funcionário de carreira André Nogueira.

Foi publicado ontem no Diário Oficial que Maurício Rodrigues Peralta, superintendente-geral de Administração e Finanças, vai atuar temporariamente como secretário de Estado de Saúde. Ele ficará no cargo no período de 4 a 18 de dezembro, durante as férias do titular Nelson Barbosa Tavares.

Outra mudança no governo ocorreu na Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). A servidora Graziela de Oliveira Bernardo é a substituta da titular da Divisão de Contrainteligência Penitenciária da agência, Helaine Gomes da Silva Barros Ton.

