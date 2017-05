caso jbs Assembleia pode arquivar

os cinco pedidos de impeachment Deputados estaduais alegam estar convencidos da inocência do governador

A tendência da Assembleia Legislativa é arquivar os cinco pedidos de impeachment contra o governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

Os sinais demonstrados pelos parlamentares da Assembleia Legislativa, desde a visita do chefe do Executivo, mostram o estado de espírito com o qual a comissão especial vai dar prosseguimento aos trabalhos.

A estratégia do tucano para defender sua inocência e garantir a estabilidade política parece ter dado certo. Todos saíram convencidos da reunião que tiveram com Azambuja. Pelo menos é a impressão que o líder da bancada do PSDB, deputado estadual Beto Pereira, teve dos colegas.

Conforme o rito, a partir da criação da comissão, os deputados passarão a analisar a admissibilidade dos pedidos feitos. A Casa de Leis está tomando as medidas que são regimentais. A comissão deve ser instalada na próxima terça-feira. A partir desse momento serão requeridos documentos e se houver necessidade, algumas oitivas serão feitas.

