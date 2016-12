EMPREGO Assembleia Legislativa publica resultado preliminar da prova de títulos em concurso Recursos podem ser interpostos no site da organizadora do concurso

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul divulgou resultado preliminar da prova de títulos de seu primeiro concurso público para preencher 80 vagas.

A avaliação dos títulos para os cargos de nível superior e para os cargos de Analista em Recursos Humanos, Arquiteto, Assistente Jurídico, Assistente Social, Bibliteconomista, Cerimonialista, Consultor de Processo Legislativo, Contador, Economista, Engenheiro Civil, Jornalista, Médico, Publicitário, Redator e Revisor de Debates pode ser consultada no Diário Oficial número 1096, neste link.

Os recursos contra a avaliação de títulos, bem como quanto ao Resultado Preliminar do Concurso, podem ser interpostos no site da Fundação Carlos Chagas, realizadora do certame.

BALANÇO

Foram mais de 18 mil pessoas inscritas, sendo 148 candidatos com deficiência, 595 negros e 37 indígenas, para os 21 cargos distribuídos entre o nível médio e superior. Foram registradas 3.022 abstenções.

No dia do exame, três candidatos aleatórios foram escolhidos para acompanhar a abertura dos envelopes. O presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB) e o presidente da Comissão Organizadora do Concurso, Osni Moreira de Souza, estiveram presentes.

SERVIÇO

Mais informações podem ser realizadas na FCC no número (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, das 10h às 16h.