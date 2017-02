MATO GROSSO DO SUL Assembleia Legislativa iniciará trabalhos com projetos polêmicos em pauta Entre as propostas está o aumento na contribuição previdenciária

1 FEV 2017 Por GABRIEL MAYMONE E IZABELA JORNADA 15h:32

Presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mochi - Paulo Ribas / Correio do Estado A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul retomará as atividades a partir da próxima terça-feira (7), com votação de projetos polêmicos. Durante ato de posse da nova diretoria, o presidente da Casa, Júnior Mochi (PMDB), adiantou que as primeiras propostas a serem analisadas pelos deputados serão: reforma administrativa, reforma previdenciária e o teto da remuneração do servidor público. O parlamentar destacou ainda que depois desses outros projetos também importantes para o Estado devem chegar ao Legislativo nas áreas da educação, segurança e saúde, adiantando que não tem conhecimento do conteúdo deles. REFORMA ADMINISTRATIVA Em agenda na manhã desta quarta-feira (1º), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) informou que o projeto não deve ter aumento de impostos, mas focará na redução de gastos como corte de comissionados, por exemplo. Alternativas de redução de custo, segundo o secretário de Receita Marcio Monteiro, incluem devolução de carros alugados, revisão de incentivos fiscais a empresas e mesmo redução no número de impressoras para se conter déficit de R$ 100 milhões mensais nas contas públicas. PREVIDÊNCIA Porém, para aumentar a receita, está previsto aumento de 11% para 14% a contribuição de servidores para a previdência estadual. Além disso o governador tem como prioridade instituir regime de previdência complementar para o servidor que se aposenta acima do teto.

