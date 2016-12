INVESTIGAÇÃO Assembleia Legislativa desiste de CPI

para caçar “funcionários fantasmas” Presidente da Casa, Junior Mochi anunciou decisão de arquivar

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vai enterrar a CPI Caça-Fantasma. A confirmação foi feita pelo presidente da Casa, deputado estadual, Junior Mochi (PMDB), no final da sessão de ontem. A justificativa é pautada nas mesmas questões polêmicas debatidas anteriormente. “Vamos arquivar a CPI porque ela tem seus vícios, não tem fato determinado e lapso temporal”. O peemedebista deve oficializar o anúncio hoje ou na sessão da próxima terça-feira.

Com isso a missão de caçar fantasmas ficou com o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), que tem o promotor de Justiça Marcos Alex Vera de Oliveira no comando dos trabalhos. “O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou procedimento para investigar o mesmo fato e delimitou o prazo temporal de cinco anos, por que após isso prescreve. Lá já tem o procedimento aberto, a portaria e está encaminhando ofício para a Assembleia”.

(*) A reportagem, de Gabriela Couto, está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.