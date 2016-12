tempos difíceis Ano político da Capital foi marcado

por escândalos políticos e sexuais Vereadores cassaram Bernal e depois foram incriminados

Depois de quatro anos de instabilidade política, jurídica, escândalos sexuais, acusações de compra de votos, cassação de prefeito, prisão de vice-prefeito e diversas brigas políticas, a nona legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande encerra suas atividades neste dia 31.

Foram muitas as polêmicas entre o prefeito Alcides Bernal (PP) e o Legislativo Municipal. Durante todo esse período não houve trégua na guerra instaurada entre os dois Poderes.

Nem mesmo a posse do vice, Gilmar Olarte (sem partido), trouxe alívio aos campo-grandenses que foram, na verdade, as maiores vítimas do caos político.

A Capital padeceu e muito com o retrocesso administrativo da atual gestão. Vários problemas como a falta de merenda nos Centros de Educação Infantil (Ceinf´s), os buracos nas ruas, a deficiência na saúde, o aumento da violência nos bairros e a ausência de incentivos para empresas e indústrias, entre outros, tornaram-se adversidades frequentes na cidade.

Já diante de todas essas dificuldades e com acusações de calotes sofridos por empresários, a Câmara Municipal detectou, em meados de 2013, possível improbidade administrativa do prefeito.

CPI do calote foi criada e, logo depois, os vereadores instauraram a Comissão Processante que resultou na cassação do mandato de Bernal no dia 13 de março de 2014. Um dia depois, seu vice tomou posse em seu lugar, juntamente com outro secretariado.

O novo prefeito, Gilmar Olarte, tinha bom relacionamento com os vereadores, mas isso não resultou em melhorias para a Capital que continuou a sofrer com má administração.

Foi então que um ano e cinco meses depois, no dia 25 de agosto de 2015, ele e o vereador Mario Cesar (PMDB) — então presidente da Câmara, foram afastados de seus cargos, em razão da suspeita de corrupção ativa e passiva na votação que cassou o mandato de Bernal.

No mesmo dia, a Justiça interveio e decidiu trazer de volta o progressista cassado como chefe do Executivo Municipal. Ele, por sua vez, conquistou a permanência na prefeitura até o fim deste ano, já que no dia 1º de janeiro, assume a cadeira de prefeito, o deputado estadual Marcos Trad (PSD).

Bernal também garantiu, no mês passado, a retomada, em definitivo, da função de prefeito. No cargo sob efeito de liminar, o progressista conquistou de vez o cargo com a decisão final do juiz titular da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, David de Oliveira Gomes Filho.

