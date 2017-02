MUDANÇA NA GESTÃO Administração da Capital tem primeira

baixa com saída de secretária de Gestão Evelyse Ferreira alegou questão pessoal para pedir exoneração

O prefeito Marcos Trad (PSD) perdeu no seu quadro de pessoal a secretária municipal de Gestão, Evelyse Ferreira Cruz Oyadomari. Ela foi exonerada ontem, a partir de publicação extra no Diário Oficial da Prefeitura de Campo Grande. O ato passou a ter validade a partir desta sexta-feira.

A saída de Evelyse ocasionou uma remodelação caseira na pasta. A secretária-adjunta Maria das Graças Macedo, servidora de carreira, foi elevada para comandar o cargo. Enquanto isso, sua vaga passou a ser ocupada por Igor Barreto Peixoto, que acumulou também a Superintendência de Normatização e Divulgação Institucional.

Trad explicou que o pedido de exoneração partiu da própria ex-secretária, que alegou motivos pessoais e problemas de saúde. Ela, servidora municipal aposentada, assumiu o cargo em 1º de janeiro, é graduada em educação física, com pós em Didática e Metodologia do Ensino Superior.

Ela já atuou como secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul, diretora-presidente da Empresa de Gestão de Recursos Humanos e Patrimônio de MS e diretora do Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Campo Grande.

"Não é nada de caráter profissional. Não há problema algum (com a administração) e não deve ser levantada especulação. O motivo é particular e para tratamento da saúde", reafirmou a ex-secretária, com voz rouca.

Evelyse garantiu que Maria das Graças tem conhecimento técnico para conduzir a secretaria. "Ela vai dar conta do recado. Está preparada para o desafio de ajudar a levantar Campo Grande".

A Secretaria Municipal de Gestão é a que formula, coordena e implementa diretrizes políticas na admissão de pessoal. A realização de concursos públicos está vincula à pasta, bem como a avaliação financeira para criação de cargos.