OPINIÃO Wagner Siqueira: "Dia Internacional da Mulher e a tarefa de todos nós" Presidente do Conselho Federal de Administração

Há um século, a Conferência Internacional das Mulheres, reunida em Copenhague, proclamou o Dia da Mulher, num evento eminentemente reivindicativo, comprometido à época com a luta dos trabalhadores em todo o mundo, na busca por melhores condições de trabalho e de remuneração.

Hoje, um sem número de eventos, agora realizados num mundo globalizado, apontam que metade da população mundial, as mulheres, está ainda longe de participar em igualdade de direitos, das liberdades e das prerrogativas, de tudo o que conquistamos ao longo do século 20.

E, no entanto, foi muito que avançamos desde então. Tanto que hoje, no Brasil, por exemplo, é difícil fazer crer aos jovens que suas mães, e muito menos suas avós, não podiam abrir conta-corrente nos bancos, ou conseguir um passaporte, sem permissão do pai ou do marido. Foi grande a evolução: quase já não há mais resquício de discriminação contra a mulher por razão de gênero nas leis que regem a nossa convivência em sociedade.

Mas o Brasil é pródigo em dissociar o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, a intenção e a ação. Assim, enquanto a lei afirma a equidade de gêneros, o cotidiano da vida a desmente.

Essa defasagem entre a legislação e a realidade concreta reafirma ainda muito do que imperou em nossa sociedade, mesmo que legalmente erradicado. Está presente nas relações de trabalho e na vida em geral. Dissimula-se nos aspectos mais primários e elementares de uma relação equitativa. Menos salário para um mesmo trabalho; mais horas dedicadas às tarefas domésticas, sempre em dupla jornada; atenção quase solitária às crianças e aos idosos; presença bem menor nos postos de supervisão e de gerências nas organizações; participação secundária na política e no mundo acadêmico; e, sobretudo, vítimas sistemáticas da violência doméstica.

Esses são apenas alguns dos principais exemplos de um desequilíbrio que é fonte permanente de injustiças e que, por si sós, constituem-se em razões imperiosas para seguir lutando no sentido de transformar esse quadro de circunstâncias tão dramático. É disto que se trata quando se fala da imperiosa missão e da tarefa de nosso tempo em busca da conquista de uma verdadeira equidade de gêneros.

Mas qual é a agenda? Qual é o objetivo que, diante deste quadro de desigualdades, é preciso converter no principal horizonte a ser efetivamente conquistado?

Ortega Y Gassett gostava de dizer que cada época tem a sua missão e a sua tarefa na construção de um mundo melhor. E a nossa é essencialmente marcada por transformações e mudanças em que os avanços tecnológicos converteram o mundo na verdadeira aldeia global, a que se referia McLuhan; agressões ao meio ambiente que nos colocam diante do desafio da mudança climática; transformações econômicas e políticas que nos levam à predominância de um modelo que está a ponto de conduzir o mundo, num dia próximo, ao colapso.

A missão e a tarefa de todos os que lutam por equidade de gêneros nos tempos presentes é conseguir que as mulheres participem de igual a igual dos desafios que essas transformações nos projetam. Acabar com a desigualdade entre sexos não é resolver simplesmente um problema exclusivo das mulheres, muito relevante por si só, mas equacionar e resolver um problema de todos no universo da sociedade. É isso que as mulheres representam hoje em todo o mundo nesta etapa tão marcante da trajetória humana: a solução dos problemas de nosso tempo.

As mulheres já são a metade do conhecimento, do trabalho e do talento dos países desenvolvidos. E muito mais do que a metade da coesão social e do esforço em favor da paz nos países emergentes como o Brasil.

Mas, nos países mais avançados, ainda há muito a construir. Não há uma só comunidade em que as mulheres não encontrem ainda muitas resistências à ocupação de postos de responsabilidade e de decisão no seio das organizações e no universo da sociedade. Não há nem uma só exceção em que as mulheres não tenham que se exceder em esforços suplementares para alcançar as metas a que se propõem e ter o nível de participação compatível com a sua contribuição.

Os tempos em que vivemos impõem mudanças imediatas. Tempos em que não mais se pode ceder espaço aos avanços já conquistados. A igualdade de sexos e a igualdade de direitos e de oportunidades entre todos devem ser os valores centrais de um novo mundo a construir.

Posicionar as mulheres ombro a ombro, na primeira linha do campo de batalha da luta e da construção de um mundo mais justo e mais fraterno, equitativo e equilibrado, generoso e cidadão, na luta por um mundo melhor, é hoje a missão e a tarefa de todos nós.