opinião Frei Venildo Trevizan: "Saber viver"

Somos eternos aprendizes. Cada amanhecer é um novo começar. Cada atitude desperta nova iniciativa. Tudo é novo. Não existe o fim. Existe o eterno. Existe a busca insaciável de algo que complete o ser e o sonhar. E sempre será um novo começar.

Todo o ser humano tem diante de si desafios e propostas. Vivemos cercados de dúvidas, de incertezas e de esperanças. Temos sempre como escolha o bem ou o mal, a felicidade ou a infelicidade, a alegria ou a tristeza, o amor ou o ódio, a fé ou a descrença.

São desafios e propostas que deixam a mente apreensiva em muitas situações e em muitos acontecimentos. Pode acontecer de optar por um sentimento e, com o passar do tempo, surgir o arrependimento. Pode acontecer oportunidade de tomar uma decisão e, após algum tempo, surgir uma decepção. A cada passo surgirão distintas opções.

Ninguém poderá se julgar livre dessas situações. Ninguém poderá se sentir inatingível e imutável em suas opções e em seus planos de vida. Somos seres humanos. E, como tais, estamos sujeitos a contrariedades, a desilusões e a tropeços em nosso caminhar e em nosso agir.

Podemos errar. Isso é humano. Não poderemos permanecer no erro. Isso seria trágico. Deveremos reconhecer e refazer aquilo que não está sendo conforme o direito e a dignidade humana. É sempre prudente reconhecer a possibilidade de se enganar.

Os caminhos tanto do bem quanto do mal continuam possíveis. A escolha por um ou por outro continua muito pessoal. Dificilmente quem esteja no caminho do mal aceite ser repreendido ou corrigido. É muito raro alguém reconhecer seu erro e dispor de si para reencontrar o caminho do bem.

A teimosia é como uma venda nos olhos e no coração. Não permite ver a realidade. Não consegue admitir outras possibilidades. Só o que pensa considera certo. O que os outros pensam dificilmente convencerá do erro em que se encontra. E isso dificulta enormemente o relacionamento e a convivência.

E o que dizer das pessoas que se julgam donas da verdade, entendidas do poder e convictas em seus conceitos? Para essas nem Deus conseguirá ter espaço livre e libertador. Creio que ainda é tempo de cada qual redescobrir o valor da humildade e exercitá-la no rumo do relacionamento com Deus e com suas criaturas.

O bom em tudo isso consiste em recuperar a alegria de saber que Deus quer o bem a cada um e a cada uma. Sempre estará disponível para renovar o amor entre as pessoas e capacitar para o perdão e para a solidariedade.

Creio que a hora de lamentar já passou.

Surge agora o tempo de reconhecer a generosidade de Deus e fazer o possível para cultivar os valores cristãos e produzir frutos saudáveis de respeito, harmonia e felicidade.Creio que agora cada qual saberá distinguir e escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal.

Saberá colocar seus dons a serviço da justiça e da paz entre os povos. Saberá ter paciência com suas fraquezas e exercitar humildemente suas virtudes.

*Frei.