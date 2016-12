ARTIGO Venildo Trevizan: "Proposta de Deus" Frei

No período eleitoral o povo foi bombardeado de promessas e propostas. Para todos os setores da vida social, educacional, econômica, política, jurídica e ocupacional aconteceram pronunciamentos corajosos anunciando soluções e perspectivas promissoras. Tudo em vista de um objetivo muito pessoal e demonstrando interesse pelo melhor para a comunidade.

Foram promessas que satisfizeram ilusoriamente a muitos. A questão agora fica por conta da capacidade ou da aventura dos autores dessas propostas. Esperamos que não percam a memória e não decepcionem. É um desafio que se coloca diante da possibilidade de realizar algo que satisfaça os anseios e as esperanças de um povo merecedor de atenção e de amor.

O povo está merecendo ser atendido mais dignamente em suas necessidades básicas. Necessita de ambiente mais humano e mais seguro amparado pela segurança pública que lhe garanta liberdade de ir e vir longe da violência e da discriminação.

Enquanto o mundo assim caminha e assim sobrevive, Deus também vem para o meio dessa humanidade com uma proposta, não apenas política, mas também espiritual. Vendo o povo sem muitas esperanças e desiludido por aqueles quer deveriam alimentá-lo com a sabedoria e conduzi-lo com a competência, envia o profeta João Batista com a missão corajosa de convocar a quem tivesse boa vontade a iniciar uma nova história e um novo caminho de convivência.

Assumindo as palavras de profeta Isaias proclamou alto e bom som: “Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas” (Mt.3,2-3).

Essa é a proposta de Deus. Convoca para a conversão. Mostra a necessidade urgente de se desfazer do comodismo e da ganância. Chama para assumir a difícil tarefa de construir novos caminhos. Os existentes não estão de acordo com aquilo que Deus quer da humanidade. São caminhos marcados pela indiferença, pelo comodismo, pelas injustiças e pelas discriminações.

Deus quer novos caminhos: caminhos humanos marcados pela misericórdia, pela solidariedade e pelo perdão. Quer caminhos que levem para a partilha dos bens realizando o sonho do amor fraterno e solidário. E Deus acompanha cada passo dado nesse sentido. Participa com sua luz e com sua bondade para que ninguém se perca ou seja descriminado.

E para alegria de quem sintoniza essa filosofia de vida, continua vivo e perene o apelo à conversão e \o compromisso com a verdade. Essa conversão significa e compromete a cada dia despertar com novo vigor e novo empenho em construir uma sociedade justa e solidaria.

Essa conversão conduzirá a uma posição cada dia mais coerente com o amor, com a solidariedade e com a conformidade entre pensamento e ação.

Essa é a proposta que Deus coloca na mente e no coração de todo o ser humano. Cada qual é livre em aceitar ou rejeitar, em assumir ou omitir, em concretizar ou negar. A ninguém impõe ou obriga. A liberdade é fundamental e decisiva em todas as propostas de Deus.