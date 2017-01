ARTIGO Venildo Trevizan: "Preferidos de Deus" Frei

Estamos a caminho. Queremos o melhor, o mais confortável e o mais promissor. Ninguém se contenta com um caminho comum. Todos querem o diferente, o diferenciado dos demais para poder sentir segurança em seu caminhar e garantir um futuro feliz.

Todos os caminhos contêm seu valor e sua grandeza. Em todos eles existem possibilidades de descobertas e de comemorações pelas conquistas alcançadas. Mesmo que escondam segredos desagradáveis, mesmo assim se apresentam como seguros e promissores.

Sabemos que existem caminhos os mais variados. Sabemos que existem caminhos dos homens e caminhos de Deus. E nem sempre os caminhos dos homens se igualam aos caminhos de Deus. Os homens alimentam a presunção de serem os melhores e os mais proveitosos. Deus alimenta a sabedoria de proporcionar a cada ser humano um lugar seguro de paz e de alegria.

Os homens têm suas preferências. Buscam privilégios com riquezas, com títulos e com posição social. Deus também tem suas preferências. Busca os pobres, os aflitos, os mansos e os famintos, os que exercem a justiça e os misericordiosos, os puros de coração e os construtores da paz, os perseguidos por causa da justiça e os cristãos perseguidos por causa de Jesus Cristo.

Esses são os preferidos de Deus. O mundo propõe competição e luta para que os ricos sejam cada dia mais ricos e os poderosos sejam cada dia mais bem sucedidos. Essa é a filosofia do mundo. Essa é a maneira de impor para reinar.

E Deus continua chamando para junto de si aqueles e aquelas que conscientemente se propõem um caminho que conduza a um ambiente onde todos possam se sentir irmãos e irmãs na mesma maneira de pensar e de agir, no mesmo jeito de servir e ajudar os mais necessitados, os mais empobrecidos.

Deus privilegia aqueles e aquelas que tenham no coração uma fonte de misericórdia e de bondade, de sabedoria e serenidade fazendo com que o mundo se torne um lugar humanamente habitável e divinamente confortável. Esse é o sonho de Deus. Esse é tambem o anseio do ser humano. Esse é tambem o desejo de todos os que descobriram as riquezas que brotam do coração de Deus em favor de suas criaturas.

Não será fácil para quem se encontrar prisioneiro de interesses egoístas e de projetos efêmeros abrir-se para os novos horizontes da sabedoria e da graça de Deus. Muitos ainda preferem ficar e caminhar nos caminhos comuns que não levam a lugar algum.

Poucos são os que alegremente se libertam do comodismo e do medo para assumir a missão de testemunhar sua fé e sua confiança numa ação mais comprometida com a verdade que se expressa na construção do reino que seja do querer de Deus.

Foi assim que o Mestre dos mestres revelou a vontade do Pai. Foi assim que ele traçou um plano de ação desafiando as inteligências humanas em seus projetos audaciosos.

Aqueles que para o mundo são vistos como fracos ele os coloca como fortes. Aqueles que o mundo considera limitados ele os vê como corajosos. Aqueles que o mundo constitui como frágeis ele os elege como bem aventurados e preferidos de Deus.