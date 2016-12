Opinião Venildo Trevizan: "Natal do Senhor" Venildo é frei

Natal lembra criança, lembra alegria, lembra carinho e lembra ternura. Lembra esperança de vida melhor e um futuro mais feliz. Lembra trabalho e esforço para criar um ambiente saudável e propicio para que a vida tenha toda a sustentação necessária de se realizar em plenitude.

Natal é nascimento. Nascimento de valores e de sonhos. Nascimento de projetos e de compromissos. Sabemos que esse nascimento traz muitas alegrias, mas tambem muitas dificuldades e desafios. A vida que nasce traz consigo preocupações e cuidados. Não surge perfeita, mas necessitada de cuidados especiais.

E o ser humano sabe quanto será necessário para que a vida na sua frágil origem não se perca, mas tenha a proteção necessária para se desenvolver e proporcionar alegria a quem gerou e cuidou carinhosamente seu desenvolvimento. Todo o cuidado deverá ser usado na formação desse ser que precisa fazer parte da historia da humanidade e ser agraciado dos dons oriundos do amor e da sabedoria de Deus.

Natal lembra a noite feliz de um casal que acreditou na proposta de Deus e enfrentou a escuridão de um caminho confiando apenas na pequenina luz em seu coração. Apesar das dúvidas, deu à luz um ser humano e divino que seria conhecido e adorado por muitos como filho de Deus. Para outros seria visto como ameaça ao império e aos poderosos da época.

Assim mesmo o céu se abriu e saudou a humanidade esperançosa com essas palavras: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade” (Lc.2,14). Essa saudação se fez ouvir em todo o universo. E os anjos, mensageiros de Deus, levaram essa mensagem aos que dormiam na ignorância e na noite escura do desconhecido.

E todos se alegraram. As trevas foram dissipadas. A tristeza se transformou em alegria. Os sonhos se tornaram realidade. E o mundo foi inundado de felicidade. O Senhor, vencedor do pecado e da morte, veio libertar a todos os que aguardavam a salvação.

Alegrem-se os homens e as mulheres que lutam a favor da justiça e da verdade porque serão premiados com a paz em seu espírito. Rejubilem os pecadores porque alcançarão a misericórdia e o perdão. Reanimem-se os que se encontram no desânimo e criem coragem, pois a graça de Deus está sendo derramada em todos os corações.

Alegrem-se os jovens que alimentam sonhos elevados e tenham paciência, pois haverão de alcançar o desejado e realizar o sonhado. Alegrem-se as crianças na sua inocência e na sua vontade de abraçar o mundo e senti-lo todo seu. Aos poucos irão compreendendo que tudo se alcançará quando se alimentar o amor e o carinho.

Alegre-se a humanidade inteira, pis o Senhor que um dia veio ao mundo como criança, virá novamente com sua bondade e sua generosidade em acolher a todos em seu reino de gloria e de esplendor. Virá fortalecer os fracos, reanimar os cansados e celebrar a misericórdia com todas as pessoas de boa vontade.

Essa alegria do Natal precisa estar nos semblantes e nos gestos de todos aqueles e aquelas que conseguirem aliviar as dores dos corações feridos pela fome, pelo desemprego, pela solidão, ou pelo desencanto. Então será um permanente e feliz Natal.