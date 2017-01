Venildo Trevizan: "Missão e trabalho"

Felpuda

Há quem diga que cortesias com chapéu alheio, feitas no apagar das luzes, para deixar estreante com abacaxi no colo, serão muito, mas muito bem lembradas em 2018. Tudo está sendo devidamente registrado para servir de obstáculo, caso alguém mais afoito resolva colocar, digamos assim, as manguinhas de fora. Resta esperar para ver! Ester Figueiredo