ARTIGO Venildo Trevizan: "Alegria e esperança" Frei

O natal se aproxima. Os sentimentos de muitos já se encaminham para programações e festejos natalinos. Elaboram planos de como celebrar e quanto será possível investir. Talvez nem pensem nos possíveis gastos para não se inquietar. Talvez nem pensem e nem planejem momentos de encontros na intimidade familiar para celebrar uma cerimônia de cunho mais religioso e mais cristão.

Os motivos sociais tomam conta do comercio, das praças, das ruas e dos ambientes de festa. A preocupação maior gira em torno de convites e de investimentos. O lado religioso talvez consiga despertar algum sentimento e algum gesto de gratidão e de louvor a Deus. Afinal, essas festas são decorrências de um fato histórico em que a humanidade foi socorrida por um gesto de amor e de misericórdia do coração apaixonado de Deus.

Enquanto a sociedade organiza eventos festivos, promoções comerciais com descontos e brindes especiais para os consumidores, os cristãos, conscientes de sua origem divina e de sua pertença a Deus, com enorme alegria preparam uma demonstração de fé sincera e de um amor incondicional àquele que veio trazer a boa nova da salvação.

Tudo será motivo de alegria e de esperança. O profeta Isaias diz: “Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo! Vede, é vosso Deus, é a recompensa, é Deus que vem salvar”. (Is.35,1-4)

A sociedade ainda não entendeu esse gesto de Des. São muitos os indivíduos que ainda não conseguem, ou não se interessam em descobrir essa maravilha que vem de Deus. São corações ainda prisioneiros da ganância e do consumismo. Seu pensar está limitado a bens materiais, festas e divertimentos sociais.

São importantes tanto os divertimentos quanto as festas. Mas não podem ser absolutos e ocupar todo o espaço. É preciso buscar e celebrar aquilo que é sagrado e santo, aquilo que preenche o vazio de tantos corações, aquilo que engrandece a alma e o espírito.

Então a alegria será algo que conforta e abre espaço para a espontaneidade, para o abraço sincero, para o amor verdadeiro e para a comunhão sem igual entre as pessoas. Seja na família ou seja na comunidade, o cristão sempre tem motivos de se alegrar..

As pessoas se sentirão mais seguras em sua fé, mais convictas em sua crença e mais tranquilas em seu relacionamento com Deus. Não haverá necessidade de atitudes extraordinárias, de festas especiais e de preocupação com presentes.

O coração será feliz pela bondade que conseguir transmitir aos demais, pela alegria que conseguir semear e pela esperança que conseguir implantar e celebrar.

Essa será a permanente alegria construindo a esperança de uma vida plena de amor, de bondade e de paz. Valores tão ausentes na vida de tantas pessoas. Valores tão importantes para realizar o sonho de um dia poder proclamar com as forças da alma e do coração que Deus é o ser que se deixa encontrar e amar.