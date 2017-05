OPINIÃO Venildo Trevizan: "A religião do amor" Frei

Existem muitas maneiras de comunicar e expandir os sentimentos e as razões que garantem um modo sério e consistente de viver. Existe o instinto pelo qual os seres humanos têm como assegurar seus princípios racionais e mesmo intelectuais.

Seja qual for o caminho escolhido ou a maneira assumida. Tudo leva a crer que nenhum ser humano será feliz enquanto não encontrar algo ou alguém que complete seus anseios e seus sonhos. Somos incompletos e imperfeitos por natureza. Estamos em busca de perfeição e de felicidade. Somos sedentos de valores que satisfaçam nossa ansiedade e nossa vontade de realizar o mais perfeitamente possível aquilo que plenificará os anseios de eternidade.

Por onde andar, o ser humano sempre encontrará algo que lhe proporcione satisfação e prazer. Isso se em sua mente houver razões que o levem a construir caminhos de boas obras, de bons sentimentos e de boas realizações em favor do próximo, especialmente o mais empobrecido. Pois ninguém será feliz isoladamente.

A felicidade é fruto de uma convivência harmoniosa alimentada por pequenas atitudes de amor, de respeito e de confiança. Tudo acontece e se plenifica a partir de atitudes simples, frutos de um coração humilde e de uma alma generosa que só sabe doar.

Essa atitude não necessita de grandes espaços nem de muitas recomendações. Apenas oportunidades para comunicar amor. E o amor realiza milagres. Milagres muitas vezes invisíveis. Percebidos somente por quem possui um coração manso e humilde.

Quem possuir em sua mente grandes projetos poderá muitas vezes não perceber nem vivenciar isso. Cabeças que pensam projetos fantásticos às vezes sufocam pequenos gestos. Cabeças preocupadas com normas moralistas não se dão conta dos olhares famintos de um abraço, de um carinho, ou de um prato de comida.

Organizações religiosas ocupadas em determinar preceitos, proibições e exigências jurídicas e espirituais muitas vezes impedem as pessoas simples, as pessoas carentes e sem instrução religiosa de terem acesso às maravilhas que Deus oferece gratuita e generosamente. E pior: as marginaliza e as considera condenadas ao inferno.

Há algo que ninguém poderá esquecer. O Mestre dos mestres deixou claro que a única religião, a única maneira de crer, será por meio do amor. Só o amor aos irmãos levará ao amor de Deus. E só o amor a Deus levará ao amor dos irmãos. Todas as organizações sociais, políticas ou religiosas terão razão de existir se alimentarem esse amor a Deus e ao próximo.

Existem muitas dessas organizações (igrejas) desonestas. Pregações comoventes sobre o amor, a fé e a esperança. Em seguida, praticam atos que exploram os sentimentos, usurpando suas economias, alegando que no futuro terão muitas riquezas, muita fartura e melhor saúde.

Ainda existem traidores da inocência de tantos seres humanos. É preciso prestar atenção para não se deixar iludir. É preciso levar a sério o mandamento do amor, pois só nele a humanidade poderá estar em comunhão perene com Deus e com o próximo.