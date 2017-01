OPINIÃO Venildo Trevizan: "A luz no caminho" Frei

Os seres vivos necessitam de luz para garantir sua existência. Algumas árvores chegam a se afinar para poder alcançar a luz do sol. Outras se encurvam, rastejam, pois sem a luz não sobreviveriam. Triste escuridão que não permite vida. Quem adentrar numa caverna escura sente o quanto é importante a claridade. Só ela poderá acalmar e tranquilizar.

A natureza tem suas surpresas. E o ser humano vive apreensivo e desafiado em descobrir como sobreviver nesse tão desconhecido e misterioso universo. Todos procuram a luz e a claridade. Só os mal intencionados preferem os ambientes escuros para efetuar suas manobras diabólicas, roubos e assaltos.

Essa procura da luz faz lembrar a história dos magos do oriente que andavam procurando e interrogando para saber onde teria nascido o Messias, o esperado das nações. Para surpresa de todos, eis que surge uma luz. Uma estrela diferente das demais. E eles não duvidam. Seguem essa estrela até o palácio do Rei.

Como procurassem o novo rei só poderiam se dirigir ao palácio. Mas lá não o encontraram. Só encontraram medo e ódio. Medo de perderem o poder e ódio por se sentirem ameaçados por alguém desconhecido.

E a luz que havia desaparecido voltou a brilhar conduzindo-os ao lugar onde realmente se encontrava o verdadeiro e único rei. Finalmente o sonho se tornara realidade e a esperança se tornara felicidade.

Eles se alegraram. E os que estavam nos palácios se perturbaram. Os humildes celebraram o encontro. Os orgulhosos viram seus tronos desmoronarem. Os sábios encontraram resposta em suas inquietudes. Os poderosos afundaram ainda mais em suas dúvidas. Buscaram uma maneira de eliminar o novo rei, mas seus planos se perderam.

Sabemos que o ódio e o rancor corroem a alma e abrem um túnel escuro e tenebroso. E nele irão caindo aqueles e aquelas que pensam apenas no poder e nas riquezas, mas seus corações permanecerão inquietos por não terem a paz desejada. Essa paz só se encontra na comunhão íntima com Deus.

São muitas as pessoas que ainda andam na escuridão. São pessoas prisioneiras dos vícios, ou do ódio. São pessoas que não conseguem, ou não aceitam a luz que as levaria à alegria do coração e a paz de espírito. São muitas as pessoas que se encontram na escuridão da ignorância, do desemprego e da miséria. Desconhecem a luz da verdade, do conforto e do bem estar.

Infelizmente ainda existem pessoas que se encontram na escuridão por não terem conseguido realizar o sonho de um amor duradouro e de uma família unida. São pessoas necessitadas de uma luz que as ajude a sair do erro e a ver o caminho que poderá reconduzi-las ao aconchego de um lar de harmonia, de alegria e de convivência feliz.

Infelizmente existem pessoas que ainda não descobriram o caminho da fé. Andam perdidas nas trevas da dúvida, da insegurança, ou do comodismo. Está faltando a humildade em aceitar um novo caminho, uma nova maneira de encarar a vida e os valores espirituais. A partir disso encontrará a alegria que lhe falta ao coração.