OPINIÃO Venildo Trevizan: "A difícil busca"

O povo vive a euforia do carnaval. Esquece as situações preocupantes, as dificuldades financeiras e entra na folia para celebrar a alegria e o companheirismo. Tudo o que está preso na garganta nesses dias será solto sem medo de ser feliz.

Mas a vida não é apenas carnaval. Ela tem seus segredos, suas expectativas, seus sonhos e suas esperanças. Ela é feita de projetos e é construída no amor. Mesmo que nem todos entendam e aceitem, cada ser humano sabe como conduzir seu viver. Cada qual a seu modo e de acordo com suas capacidades.

Como num jardim não existem apenas flores, mas também espinhos, assim também na vida. Não existem apenas alegrias. Existem também tristezas. Existem ainda desafios, contrariedades e surpresas nem sempre agradáveis.

E cada qual é chamado a interpretar e a discernir atitudes que possam garantir segurança em seu viver. E isso não será fácil. Necessitará de atenção e vigilância constantes para não ser surpreendido por algo indesejável e intragável.

Essa atenção poderá cansar e levar à reclamação diante das dificuldades e dos imprevistos. Quantas vezes temos vontade de perguntar: “Onde estava Deus naquela hora”? Por que não fez nada por mim”?

Essas são expressões de angustia que ferem profundamente a sensibilidade de quem não possui uma fé esclarecida e uma vivencia amadurecida.

Essa maturidade será adquirida através do exercício da paciência diante dos sofrimentos e das provações que as circunstancias impõem. Não é Deus que age contrariando nossos anseios. Somos nós que não alcançamos o conhecimento real e necessário da maneira de conduzir nossos planos de vida.

Buscamos segurança e estabilidade. Mas nem sempre conseguimos. Buscamos ajuda de Deus. E muitas vezes deparamos com seu silencio. Buscamos a paz. E muitas vezes somos perturbados pelo sufoco das preocupações.

Buscamos alegria. E muitas vezes somos abalados por decepções. Buscamos a nós mesmos. E somos eternos desconhecidos.

Lembremos o que o Mestre dos mestres nos diz: ”Não vos preocupeis com vossa vida, com o que haveis de comer ou beber; nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Olhai os pássaros dos céus: eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta ((Mt,6,25-26).

As preocupações são verdadeiros carrascos. E matam muitas esperanças e destroem belos ideais. Aconteceu um acidente, isto é um problema. As pessoas entram em desespero pelo acidente. Agora são dois problemas. Não criar novos problemas, mas buscar uma luz para ver como agir sem desesperar.

Olhar a realidade como é e não como a imaginamos. Com o dinheiro que possuímos compramos o necessário. Mas quando surgem outros desejos, surgirão tambem a cobiça, a avareza e a ganância. Serão mais problemas.

Só o bom senso e a organização poderão equilibrar nosso jeito de viver feliz. Só a fé amadurecida na renúncia e no esforço constante poderá iluminar nossas buscas e encontrar a paz de espírito.