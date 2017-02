OPINIÃO Thiago Cyles da Silva Oliveira: "Literatura, você está demitida!" Mestre em Letras

Não são raras as vezes que alunos se indagam sobre qual a serventia da literatura no currículo escolar. Para qualquer amante da disciplina, a pergunta parece sem sentido e até ofensiva.

A pergunta contrária sempre foi: como alguém consegue viver sem literatura? Como é possível viver uma vida à margem da insensibilidade? Sem decorar um poema, um verso que seja, sem ler um romance, sem reconhecer as figuras de linguagem em um texto ou numa conversa informal que seja, sem um dia ao menos brincar de teatro ao tentar encenar uma peça. Não pode existir crueldade maior do que negar a arte ao ser humano.

Claro uma contra-argumentação tão contundente não causaria efeito para alunos já tão calejados pelas machucaduras da vida. Mas é possível objetar com panos quentes que a literatura é essencial para entender a vida em sociedade, que a ficção explora a realidade mais que a própria realidade, que a literatura denuncia destemidamente a história. E ao longo dos anos, professores têm tentado bravamente pescar alguns peixes para a rede da leitura. Muitas vezes sem sucesso. Outras com leitores que se fazem para o resto da vida. Anos de dedicação, trabalho e estudo a uma profissão, a uma disciplina.

E qual não foi a surpresa deles ao chegarem na escola e descobrirem que a disciplina de literatura simplesmente morreu. Isso mesmo: morreu. Não existe mais no currículo escolar. As disciplinas de Língua Portuguesa I, Língua Portuguesa II (uma prima pobre da produção de texto) e Literatura se tornaram uma única disciplina: Língua Portuguesa. Como se fosse possível numa simbiose intelectual tornar três professores em um só. Monetariamente são três professores pelo preço de um. Para os cofres públicos, parece ser vantajoso. Para os cofres do saber, uma verdadeira catástrofe.

A justificativa de que o resto do país já faz o mesmo foi dada como consolo. Na Educação, a perpetuação de um erro é o suficiente para que se conformemos cada vez mais com situações deploráveis de descaso e abandono. Outro consolo é que agora a disciplina de Matemática tem mais aulas. Para a educação profissionalizante, contas são importantes. Contos não. Somente os contos de fada que são contados em épocas de eleição.

Mas falando francamente, como pode em um país que tão pouco lê e uma juventude que cada dia menos se interessa por livros a literatura simplesmente sumir do dia para a noite? Pense no vazio desse professor ao chegar ao seu ambiente de trabalho. É como se um médico chegasse ao hospital e não encontrasse mais seus doentes com a explicação de que o Estado já houvera decretado alta para todos.

Aos professores de literatura o que resta é se conformar com a ideia de que muitos alunos vão passar pela escola sem nunca ter ouvido falar em Machado de Assis, em Carlos Drummond de Andrade, em Cecília Meireles, em Guimarães Rosa, em Manoel de Barros e tantos outros... Cada professor de Língua Portuguesa vai selecionar para si de um exíguo cardápio um ou outro autor com quem tem mais intimidade e associá-lo ainda por cima às aulas de gramática. Não em muito tempo, os poemas de João Cabral de Melo Neto só vão servir para que cace substantivos neles e Clarice Lispector ficará restrita às suas frases de falsa autoria no facebook.

E pior ainda é para o professor de literatura que vai ter que concordar com seus alunos pentelhos de que a literatura nunca serviu para nada.

Obrigado, poder público, por mais esse desserviço à Educação.