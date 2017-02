OPINIÃO Thiago Andrade: "Da estética à ética na política contemporânea" Jornalista

Uma nova era se iniciou para a política. O espetáculo molecular que se desenvolve em espaços como as redes sociais propiciou o surgimento de um fenômeno diferente daquele que se via até então. A vida, em todos os seus aspectos, tornou-se atomizada e o campo político, por consequência, não poderia deixar de ser afetado.

Assim como todo indivíduo agora é responsável pela manutenção de suas existências digitais, propagando-se por redes como Facebook, Instagram, Snapchat, entre tantas outras, o homem político também deve construir uma imagem no mundo regido por bits. Assim, constituem-se novas formas de organização estética da ação política.

O governante deve assumir a caricatura de sua própria existência, o ridículo se levanta como um valor.

O populismo, nesse sentido, assume novas formas. Vladimir Safatle, professor livre-docente da Universidade de São Paulo, tem uma definição interessante do termo.

À inspiração de Ernesto Laclau, filósofo argentino, ele ressalta que “populismo” significa a incorporação do “povo” – entendido como as classes sempre expulsas do poder – ao jogo político. Contudo, tal incorporação se faz por meio de um pacto frágil entre as demandas sociais contraditórias de setores antagônicos.

Essa fragilidade é um dos pontos centrais à experiência populista, uma vez que os conflitos não podem ser agenciados eternamente. A ruptura é constante ao processo político. É o que vem acontecendo no Brasil desde a queda do Partido dos Trabalhadores com a derrocada do impeachment. Se o PT reincorporou a noção de populismo na política brasileira, a ruptura se deu com o fim do governo de Dilma Roussef.

A reflexão sobre o populismo ainda é central para a compreensão desse novo momento político, mas trata-se da necessidade de trabalhar com demandas expressas cotidianamente em redes sociais.

O desafio atual é restaurar a ruptura sociopolítica se agravou desde de 2013. Assim, em São Paulo, João Dória conquistou não apenas as classes sempre adeptas ao PSDB, mas garantiu votação expressiva em regiões pobres da metrópole.

Dória talvez seja o melhor exemplo do político que abraça o ridículo de sua própria existência. Cada uma de suas ações é propagada em progressão geométrica nas redes sociais. Dória – assim como Donald Trump, nos Estados Unidos – é um produto midiático.

Ele entende as engrenagens que tornam as imagens tão apelativa e sabe utilizá-las. Ações impopulares ganham outra dimensão quando aquele que as toma também é o cara que se veste de lixeiro para mostrar que é gente como a gente.

Pode-se criticar ou aceitar a maneira de agir dos governantes na web 2.0, mas não se pode escapar da mise-en-scène que os novos tempos exigem.

O espetáculo, lembremos de Debord, não é apenas um conjunto de imagens, mas uma forma específica de relação social mediada por imagens. Há que se lembrar também que para o intelectual francês fundador da Internacional Situacionista, a sociedade do espetáculo é aquela em que toda vivência é substituída por sua representação. A política atual apenas responde às estruturas sociais que a elabora.

Se toda estética implica uma ética, ou seja, um código moral de existência, é perceptível que a política contemporânea – em sua lógica midiática – segue preceitos antigos, identificados por contratualistas como Locke e Hobbes.

A corporificação do governante continua sendo a regra de ouro, embora siga na contramão do que poderia ser considerado democrático. Por ser uma forma de experiência social coletiva, a democracia em seu sentido original exige o resgate de um sentido antipredicativo do qual estamos muito distantes ainda.