ARTIGO Thiago Alves Chianca Oliveira: "A “reforma” das reformas de que o Brasil necessita" Advogado

Desde há muito tempo é pauta das discussões políticas a necessidade de o governo federal realizar diversas reformas, como a trabalhista, tributária, fiscal, previdenciária, administrativa e política.

Após a promulgação da Carta Constitucional de 1988, muitas reformas, ainda que parciais e longe de serem consideradas eficientes, foram feitas no País, a exemplo da administrativa, política e do judiciário.

E após o processo de impedimento da Sra. Dilma Roussef, o atual governo, liderado pelo presidente Michel Temer, tem feito esforço no sentido de elaborar uma agenda de reformas. Entre essas reformas, o governo anunciou a reforma previdenciária, a qual atingirá grande parte da população brasileira e também a trabalhista.

Em meio a uma crise político-econômica sem precedentes, tais pretensões estão sendo vistas com cautela pelo povo brasileiro de um modo geral.

Recentemente, o Brasil está chocado e perplexo com a divulgação do teor das delações feitas por executivos da empreiteira Odebrecht as quais, se corroboradas, demonstram, de vez, a falência do sistema político brasileiro.

Embora o atual governo tenha se imbuído em aprovar algumas reformas, a questão é que não se vê nenhum movimento concreto no sentido de se iniciar um amplo debate da tão indispensável reforma das reformas: a REFORMA POLÍTICA! Igualmente não se vê o Congresso Nacional discutindo uma reforma política séria e ampla, mas apenas mudanças pontuais!

Pode-se dizer que toda a crise pela qual o Brasil vem passando e já passou, seja econômica e política, indubitavelmente é fruto do nosso sistema político, o qual éultrapassado e ineficiente!

Enquanto o sistema político vigente não sofrer algumas mudanças, o Brasil jamais conseguirá avançar em outras áreas, como a saúde, educação e a diminuição da desigualdade social.

A política deve ser voltada a buscar o bem comum do nosso povo e País, de modo que a discussão da reforma política não deve ficar só no campo da política, o que implica dizer que a sociedade civil organizada deve participar ativamente de tal debate, pois o BRASIL precisa dessa reforma e o momento é agora!