Opinião Ruy Sant’Anna: Presídios saturados com chacina. Jogo de empurra não resolve Ruy Sant’Anna é Jornalista e advogado

Analiso, torço apoio ao governo de Michel Temer, mas por não ser cego e observando erros não deixo de aponta-los sugerindo ou cobrando providências. Após quatro dias da calamidade no presídio de Manaus é que o presidente Temer apareceu para: lamentar e consternar-se com as famílias que tiveram pessoas assassinadas naquele “acidente pavoroso”...... Mas, presidente Temer, por mais que queira minimizar aquilo que foi feito é uma CATÁSTROFE, MATANÇA, CHACINA, CARNIFICINA. Nunca, presidente, aquilo foi um acidente, até porque segundo o secretário de Segurança do Amazonas, existe um Conselho, junto àquela Secretaria, onde teriam representantes da Polícia Federal, Ministério Público, Abin, que por suas estruturas pertencem ao governo federal. Então o seu governo teria obrigação de saber que esse fato estava para acontecer. Não teve acidente, por tanto!

Vivemos um momento em que o Brasil vive, precisa basicamente de coragem, determinação e muito patriotismo. Sim, patriotismo sobretudo, apesar de ainda não estarmos muito habituados com o patriotismo explícito. Ora, algumas vezes já me referi ás necessidades que todos sabemos o que fazer, como fazer e da necessidade extrema de tomar atitudes consequentes de apoio a quem possa agir institucionalmente com o povo para frear os que não medem consequências até agressivas para tentar nos inibir. Estes agressivos que usam de spots que são de extrema esquerda lulodilmapetista para instilar veneno da mentira e “plantar falsos argumentos” como se fossem fatos, mas, que não passam de invencionices de cabeças cheias de nada. Assim, vivem da exploração barata da ignorância e mal informam ou desinformam parte da população.

Não é possível se enfrentar uma crise dessa dimensão sem causar polêmicas. O consenso não vai resolver nada. O que é necessário é necessário, e inegociável. O interesse do país é o ambiente de trabalho, de negócios, da empregabilidade, de segurança, e de saúde. Por isso, abri este artigo comentando a mal colocação de Temer sobre a carnificina do presídio de Manaus. O presidente Temer tem de falar diretamente à população, exortar, cobrar os governos dos estados, mas também tem de dar a contribuição indispensável e obrigatória do Fundo de Manutenção dos Presídios. O tempo passa e as coisas não acontecem, agravando a situação e plantando a desconfiança, porque o que hoje se comenta, em todo canto, não tem nenhuma novidade. Que os presídios estão superlotados; que tem muito preso ainda sem sentença (provisórios) e misturados; presos de menor criminalidade (larápio de bujão de gás, ladrão de bicicleta, larápio de chocolate ou cerveja em supermercado) e por aí vão os que entram na escola e universidade do crime, tornando-se violentos e até contra a sociedade em geral

Atenção: o saco está cheio, mas pior que isso é que o tanque também está cheio. E o governo que tem deputados e senadores que não pensam na Pátria e só se ocupam com cargos nas mesas do Congresso Nacional, apequenam-se com as preocupações de quanto podem ganhar nas vantagens discutidas à distância dos que os elegeram. Repito: o tanque está cheio. Aqueles que, em tempo de dificuldades abraçam causas que podem enfraquecer o país, agem e parece querer ver tudo em chamas e principalmente, a população dividida. São incapazes de apontar o que realmente querem para o bem da economia e bem estar do povo. Não foram eles que deixaram o país e a nação nessa desgraça? Querem a terra arrasada, para depois dizer que eles tinham ”razão”. Querem o poder para continuarem a desgraça que ainda tentam “ganhar”, nem que seja na marra.

Está na hora de os estados e União assumirem responsabilidades. Até agora, existe o empurra, empurra dos problemas. Ninguém ainda disse: “Eu não fui capaz porque não me empenhei”. O mérito, se vier, é meu. Mas a culpa... Ora, a culpa é sempre do outro. Para com isso gente. O momento é decisivo. É hora de soluções sabidas possíveis e urgentes, das escolas, hospitais, e segurança evitarem as saturações de presídios escolas e universidades do crime. Sempre é possível o bom dia, o meu bom dia pra você.