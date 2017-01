OPINIÃO "Facções criminosas e a paz nacional - governos populistas perderam o rumo" Ruy Sant'anna é jornalista e advogado

Facções atuam com impunidade nos presídios brasileiros. As mortes nos presídios, raramente têm uma investigação efetiva, o que considero preocupante na tendência do Brasil que até agora sofreu sem reagir positivamente, pois é o país com a quarta maior população carcerária do mundo. Isso tudo e mais a falta de apuração dos crimes cometidos dentro dos presídios, estimula a ideia de impunidade.

E o que existe é um tanque cheio desse combustível com alta pressão de bandidos, que sabendo que cada vez mais se tornam temidos, pode surgir um domínio de facções ainda maior do que hoje com poder incontrolável nacionalmente. Aproveitando esse tanque comprimido, acredito, como outras pessoas, que os vândalos da política populista petista tentam se reagrupar para tirar proveito do quanto pior, melhor.

A Lei de Execuções Penais já prevê o trabalho para os condenados. O que falta sãos os meios para se executar o que é prescrito na lei. Falta verba para distribuir pelo país e espaço físico para executar essas obrigações. No bruto, essa é a realidade. Esse trabalho é imenso e não se faz como num sopro.

É preciso lembrar a opção já anunciada por Temer que assumiu o compromisso de agir sem medidas populistas para fazer média eleitoral com o povo. Essa opção, mesmo sem apelo popular, é essencial para a recuperação da economia e vida brasileira. É isso, mas, nada ou nenhuma das atitudes governamentais de Michel Temer não pode protegê-lo diante de investigações e de provas que eventualmente possam ser juntadas contra ele. Mas, se houverem que ele responda judicialmente.

A verdade que as carpideiras de Lula e Dilma tentam esconder é que seus “líderes populistas” da América Latina, lá e aqui exibiram bandeiras marxistas, “excomungaram” os que chamavam de imperialistas, e nessa leva prometeram como Lula e Dilma tirar seus povos da miséria. Fora do Brasil e aqui, todas essas balelas políticas e ideológicas deram com os burros n’água. Onde já se viu pregar fé num governo, seja qual for? Como se pode pregar o fortalecimento de um político que acobertou a corrupção, ao invés do respeito à lei e à ordem? Temos algumas pessoas até formadoras de opinião que tentam dar credibilidade a essas insanidades.

Os populistas enquadraram-se nesse figurino recortado nos modelos cubanos, venezuelanos, bolivianos e têm suas ganâncias fixadas no voluntarismo do mandão que não governa, mas exige obediência da população. Fazem de suas exigências a substituição da lei, a idolatria do estado como se fosse força salvadora da pobreza. Querem que o povo os veja e aceite como “salvadores da pátria”.

Querem que o cabide de emprego público seja uma mentirosa substituição da geração de prosperidade produzida pelas iniciativas de braços e dinheiro de brasileiras e brasileiros que criam as riquezas nacionais, e não o governo dos “mandões”. Agora o dinheiro falta nos governos estaduais e municipais, atingiu também aos produtores urbanos e rurais.

A ação contra as facções tem que ser vigorosa. Precisam sentir que não decidem o futuro do Brasil; ou a desgraça se espraiará.No Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja e sua vice Rose Modesto agem em sintonia. As providências se sucedem. Serão inaugurados dois estabelecimentos penais, ainda neste ano, na região da Gameleira e segundo o secretário de Segurança e Justiça, eles serão adaptados para que possam dar condição de trabalho para os apenados.

Outros três irão para Dourados e Corumbá. Ainda outra providência governamental de MS está na solicitação de apoio ao Exército para vasculhar armas, celulares, drogas etc. e evitar rebeliões, além da presença fiscalizadora e intensa nas fronteiras com a Bolívia e Paraguai para evitar a entrada de drogas e armas.

O povo e as instituições nacionais confiam e acompanham as providências que são tomadas nos governos federativos. A brasileira (o) não foge à luta. Nossa pátria é o Brasil, Nosso Hino é o Nacional Brasileiro e o Pavilhão é o Verde, Amarelo, Azul e Branco. Com essa emoção patriota, lhe dou bom dia, o meu bom dia pra você.