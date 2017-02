Artigo Ruy Sant'Anna: "Direitos Humanos” desumano!" Ruy é jornalista e advogado

Eu e milhões de pessoas não aguentamos mais essa falsidade de entidades “politicamente corretas” defenderem bandidos estupradores, assassinos, ladrões superviolentos etc. escudados no título de “direitos humanos”. Essa é uma falácia insustentável sob todas as circunstâncias analíticas.

Os direitos humanos deveriam existir, em primeiro lugar, para evitar os crimes que são cometidos pelos bandidos que ao contrário de terem controlados seus instintos animalescos não o fazem porque acreditam na impunidade ou proteção dos “direitos humanos”. Essa é uma verdade que os “direitos humanos” incrustados em várias entidades respeitabilíssimas não tem como negar.

Os “direitos humanos” fingem desconhecer que os policiais civis e militares têm ideais, como todo e qualquer profissional advogado, médico, engenheiro, enfermeiro, cientista etc. que, muitos desde criança sonharam em ser policiais. Para quê? Defender a sociedade contra os sanguinários, malfeitores de toda ordem que a qualquer momento invadem lares brasileiros onde sabem que suas proprietárias ou proprietários estão desarmados e submissos às suas sanhas malditas. Além dessas qualidades todos os dias os policiais atuam como parteiras (os), ajudam idosos a cruzarem ruas, participam de campanhas sociais etc.

Mães e pais criam suas filhas e filhos e acompanham-nos, no possível do dia a dia duro para famílias que sofrem como qualquer membro da sociedade, o desenvolvimento de seus pimpolhos. Sim, pimpolhos porque para toda mãe e pai dificilmente quem foi o seu bebê deixa de ser.

Cada membro da Polícia Civil e Polícia Militar recebe formação humanitária e técnicas de defesa e ataque a marginais, com proteção das pessoas e patrimônio público.

As representações dos “direitos humanos” não representam efetivamente a sociedade como querem parecer, porque a maior parte da sociedade é que está constantemente sob a ameaça dos bandidos que quando cometem suas atrocidades e se porventura atacarem os policiais e se por consequência for atingido algum bandido, o protegido será sempre o violento marginal, e nunca o policial que é chamado pela própria sociedade para defende-la. Nos entreveros entre bandidos e policiais, muitas vezes as vítimas sãos os policiais. Famílias que tinham sustento do esposo, pai, filho ficam, desamparadas e ainda com a “fama de malditos” como se fossem eles os marginais. Essa é uma verdade irrefutável. Chega de hipocrisia. A verdade está ao lado da sociedade brasileira.

O desgoverno do PT, ultimamente com dona Dilma Rousseff, tentou várias vezes acabar com a Polícia Militar, sob o falso argumento da tortura como se fosse costumeira e como se ela fosse uma humilde vítima da tortura. Mas, Dilma nunca mencionou os assaltos que praticou a bancos e quartel do Exército, aonde foi morto soldado que estava na guarda do Quartel. Nunca ela disse que o objetivo era entregar a democracia ao comunismo seguindo a cartilha comunista de, entre outros, Gransci e principalmente este que sempre foi e é tido como o comunista estrategista do mal que tem maior influência no Brasil para o assalto ao poder. Sua forma de agir se assemelhava ao fascismo violento e sanguinário. Aqui, seus seguidores agiram conforme suas doutrinas, mas isso dona Dilma nunca disse. Felizmente para o Brasil e seu povo Dilma não conseguiu acabar com a PM. Até porque a Polícia com seus membros chamados pela sociedade é que tem sofrido grande baixas.

Desde 1º de janeiro deste ano o salário mínimo é de R$ 937,00. Para o Auxílio Reclusão é feito um cálculo pelo INSS para valorar o que deve ser pago ao recluso, porém, é necessário que o último salário do preso não tenha sido superior que R$ 1.212,64. De tudo, é certo que ele não pode receber menos do que o salário mínimo. Também se incluem na mesma condição para o auxílio reclusão o jovem entre 16 e 18 anos que tenha sido internado em estabelecimento educacional ou semelhante. A condição para os beneficiários que recebem o auxílio reclusão é que, assim que recebido o benefício, os dependentes do recluso é que vá a previdência social de 3 em 3 meses comprovando que o trabalhador está recluso.

Mas, na verdade, a vítima e seus dependentes são as autênticas prejudicadas com a violência e até morte ou mortes ou basicamente de um bem jurídico aos quais o Estado tem obrigação de proteger. O crime não se resume no criminoso e sua assistência! Com tais observações tento encontrar ressonância positiva para tais questões, mas se vierem as negativas também as aceito para debate. Por hoje paro aqui e dou bom dia, o meu bom dia pra você.