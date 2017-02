OPINIÃO Ruy Sant’Anna: "Chantagem, governador? Ah, pare de martelar" Jornalista e advogado

Quando aponto a falta de investimento na segurança, evidente que falo no pouco caso dos governos em não programarem readequação de salários com a inflação anual, aumento de soldo e pagamento de todas as vantagens adicionais para os policiais militares, civis e bombeiros, além dos atrasos de pagamentos como no Rio de Janeiro e Espírito Santo, cada um com particularidades.

Depois dessa descomunal falta grave, o governador capixaba apareceu para ganhar notoriedade na imprensa dando pito nos que ele jogou no descrédito por não lhes ter pago o que era de sua obrigação funcional.

E de mais a mais, ele não tem moral para cobrar que as esposas, filhas e filhos de policiais saiam das portas dos quarteis, porque ele sabe que são elas que comandam as economias de seus lares, enquanto seus esposos militares, civis e bombeiros saem para cumprirem suas missões em defesa da sociedade e até para proteger a residência dos governadores.

O péssimo exemplo que governadores do Espírito Santo e Rio de Janeiro deram, é que ninguém “lembra” que os “grevistas” entraram em desgaste físico e moral pela fome, readequação e atraso de pagamentos de aluguel, água, luz, gás, condomínio, combustível, lanche para seus filhos etc. etc.

Despesas que os governadores não as tem e seus salários são ajustados anualmente, e não atrasam. Nem dos ministros e Procurador Geral da República que foram a Vitória, do ES, para dar de dedo moral na cara cívica dos sacrificados policiais militares, civis e bombeiros.

A imprensa também “esqueceu” desses desumanos sacrifícios jogados nas costas de quem sabe que sai para suas missões em defesa da sociedade, sem saber se voltam vivos, mortos ou feridos para suas famílias ou pais.

O ruim é que da maneira como está conduzida a pressão contra os policiais é que a violência, a insegurança está em qualquer lugar que deveria ser seguro, mas não o é e o uso das redes sociais passam, vez por outra, a detestar os policiais com mensagens erradas de ódio.

Os policiais também reclamam para terem liberado colete à prova de bala para irem para suas casas. Com essa maldita condição do que o país enfrenta parece que os policiais são os culpados por tudo que está errado.

Toda moeda tem duas faces, a do governo é a exigência de que quando se entra para a Polícia o profissional sabe que não tem direito a greve, o que além da lei é também um problema.

Sobretudo quando um governo joga bruto contra seus colaboradores; não apenas subordinados, mas pais, mães e filhos que têm famílias que dependem deles para se manter em condições mínimas de dignidade.Verdade essa, radicalmente, desconsiderada pelas autoridades estaduais e federais.

Uma das reivindicações das mulheres que gritam e se expõe é da falta de cumprimento legal de reajuste de salários anualmente para os policiais, além de algumas vantagens constitucionais.

Assisti ao “Conexão Repórter” com Roberto Cabrini. Segundo ele, o governador capixaba não quis recebe-lo para dar suas versões. Esse repórter foi o único que mostrou a casa de um soldado da PM capixaba. Triste de ver não só o estado de abandono como a dificuldade, para se manter.

A mulher o largara e seus filhos quase não o visitam, até porque precisam pagar passes de ônibus. A depressão já abateu a autoestima, pensamentos de suicídio o tentaram algumas vezes e, segundo o policial, só não foi ao extremo pelos filhos. O ânimo do policial pareceu renovado quando, a pedido do repórter, vestiu a farda que estava dependurada em cabide na parede do quarto.

Chantagem, governador? De quem? Porque, segundo os policiais e e suas esposas, eles não têm readequação salarial há mais de três anos. Assim pressionados surgiu o movimento.

A chantagem é sua ou dos policiais que vivem na tênue linha de limite da resistência humana? Diz o ditado que quem tem um martelo na mão e tem ideia curta, tudo o que vê e sente é o martelo e a vontade de martelar. A solução, não é penalizar e rotular, mas ser coerente e decente para propor soluções e não aumentar prejuízos.

Diálogo do pescoço com a guilhotina é tudo menos diálogo e menos ainda democrático. Aprendamos escolher nossos representantes, a cada eleição. Não desistamos. Bom dia, o meu bom dia pra você.