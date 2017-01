OPINIÃO Rubenio Marcelo: "O inesquecível José Fragelli" Escritor e advogado, membro e secretário-geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

A história está comemorando [silente] o aniversário de 101 anos de nascimento de um honrado (e saudoso) brasileiro: José Manuel Fontanillas Fragelli – corumbaense, nasceu em 31/12/1915, e partiu desta existência na madrugada de 30/04/2010, em Aquidauana/MS. Foi advogado, promotor de justiça, deputado estadual, deputado federal, governador do Estado de Mato Grosso, senador e presidente do Congresso Nacional (1985/87), tendo assumido interinamente duas vezes a Presidência da República (em 1986).

Foi também diretor do Colégio Osvaldo Cruz (referência no ensino campo-grandense). Autor de várias obras, pertenceu à Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) ocupando a Cadeira nº 10, que possui atualmente Henrique de Medeiros como titular. Tive a satisfação de – através da nossa Academia – conviver por quase dez anos com o ilustre confrade José Fragelli.

Exemplar homem público, sincero e leal, cumpridor da palavra empenhada, Fragelli sempre foi um fiel incentivador das letras e das artes – homem sábio e verdadeiro, sabia o quanto a cultura é importante na formação humanista de um povo (e, assim, sempre a valorizou). Dentre tantas ações nesta área, financiou a série ‘Edições Acadêmicas’ da então Academia de Letras de Campo Grande, publicações importantíssimas para o sul do Estado (à época, MT uno). No ano de 1973, realizou em Cuiabá – com apoio da Academia Mato-Grossense de Letras – o I Encontro Mato-Grossense de Escritores.

Em 30/07/2007, aos 91 anos, José Fragelli proferiu, com muita lucidez, a sua última palestra na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Foi uma memorável cerimônia, franqueada ao público e à imprensa. E, na pauta de abertura do concorrido evento, eu – na condição de secretário-geral da ASL – tive a honra de saudar o inesquecível confrade, que, em seguida, discorreu sobre a sua íntegra trajetória política e cultural.

Pertencente à estirpe dos seres probos, pleno de virtudes, José Manuel F. Fragelli construiu a sua história e dignificou o seu viver. A propósito, acerca da sua biografia, cito, a seguir, alguns concisos e recentes depoimentos de companheiros da arte/cultura regional:

O acadêmico escritor Geraldo Ramon Pereira assim timbrou: “Todo político de hoje que tomasse como paradigma de conduta a vida pública e pessoal de um José Fragelli, participaria do necessário processo de resgate da moral e credibilidade da atual política caótica nacional”. Já o acadêmico e jornalista Henrique de Medeiros disse: “José Fragelli foi um exemplo para todos. Foi amigo de minha família, e é um orgulho ocupar na ASL a cadeira que foi dele”. O acadêmico José Pedro Frazão atesta: “Fragelli é daqueles a quem o mundo respeita... o nosso confrade e amigo morreu com a mesma paz e a honra com que viveu”.

Por sua vez, disse o escritor/poeta Elias Borges (da UBE-MS): “José Fragelli, homem de caráter ilibado, simples, nunca deixou que o poder lhe subisse às ventas, como se diz por aí”. Já o escritor e advogado Oswaldo Almeida assegura: “Grande cidadão dos dois Mato Grossos, do sul e do norte: José Fragelli, grande brasileiro”. E o advogado e professor mato-grossense Benedito Pedro Dorileo (ex-reitor da UFMT) asseverou: “José Fragelli, homem-luzeiro que na vida soube qualificar exemplo de probidade na vida pública... Merece a mais incontida lembrança de todos os brasileiros. Que a sua memória perdure para sempre”.

Sim... que a sua memória seja sempre viva, emoldurando a sábia história: aquela que, com imparcialidade e lisura, não olvida a saga dos seus lídimos protagonistas. Assim seja.